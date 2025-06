Ministerul Finanţelor dă startul unei noi ediţii FIDELIS

Începând de vineri, 6 iunie, până luni, 16 iunie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Societe Generale şi Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Aceasta este cea de a cincisprecezea ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor” realizată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu, Rock FM”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge, printr-o premieră a ediţiei FIDELIS de iunie

Sub sloganul „România are sânge de rocker”, în parteneriat cu Rock FM, Ministerul Finanţelor continuă să susţină donarea de sânge prin tranşa specială dedicată donatorilor de sânge care se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţă la 2 ani şi dobândă de 8,35% pe an.

Un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 ianuarie 2025.

În afară de tranşele speciale, ediţia FIDELIS care debutează astăzi, 6 iunie va conţine şi următoarele emisiuni:

în lei:

· de 7,35% – cu scadenţa la 2 ani;

· de 7,70% – cu scadenţa la 4 ani;

· de 7,95% – cu scadenţa la 6 ani.

în euro:

· de 3,90% – cu scadenţa la 2 ani;

· de 5,60% – cu scadenţa la 5 ani;

· de 6,50% – cu scadenţa la 7 ani.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Poţi retrage banii oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere.

Informaţii privind termenii şi condiţiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secţiunea Datorie Publică şi pe paginile instituţiilor partenere (www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.alphabank.ro; www.bvb.ro – Programul FIDELIS).

Cifrele celor patru ediţii din 2025 dovedesc interesul crescut al românilor pentru modalitatea de economisire propusă de Ministerul Finanţelor: suma totală investită este de 9,2 miliarde de lei, 97.822 ordine de subscriere, 13.827 donatori – investitori şi peste 1039 milioane de lei este suma totală investită de aceştia.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro