Mărturia lui Nicolae Dogari, militar în fosta armată sovietică, pentru Magazin Sălăjean

Pe Nicolae Dogari, fost luptător în ceea ce a fost cândva armata sovietică, dar și gardă de corp pentru Steven Seagal și alte vedete internaționale, vi-l prezentam în paginile cotidianului nostru în toamna anului trecut. Experiența sa în tinerețe ca militar sovietic a fost una cutremurătoare.

„Noi eram niște copii, aveam 18 ani. Toți aveam datoria de a ne apăra marea familie care în vremea aceea era Uniunea Sovietică. Se mergea în armată timp de doi ani. Țin minte că în octombrie 1984 mi-a venit hârtia pentru încadrarea în rândul armatei sovietice. În astfel de momente se făcea o petrecere foarte mare. Se știa că unii dintre acești copii nu se vor mai întoarce. Am ajuns în armată, iar ei considerau că dacă poți conduce tractorul sau camionul, cu siguranță poți conduce și tancul. Am ajuns într-un centru de pregătire unde am rămas șase luni. Acolo învățai totul. Te învățau cum să-ți calci, cum să te aranjezi, să te îmbraci. Ne-au învățat să mânuim arma, iar apoi a urmat o altă etapă. Am nimerit în aviație. Eram mecanic de luptă pentru avioane cu reacție. Pregăteam avioanele pentru luptă, asta făceam. Au fost patru escadrile, iar eu am nimerit în cea mai bună. Am fost foarte bine pregătit, făceam față la tot”, a declarat Nicolae Dogari pentru Magazin Sălăjean.

Foto: facebook Nicolae Dogari