Recital de pian Geréb Erika la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj

Zălăuanii sunt invitați joi, 29 ianuarie, începând cu ora 19, la un recital de pian alături de Geréb Erika. Evenimentul va avea loc în sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar intrarea este liberă. Programul recitalului cuprinde interpretări din Schumann, Mendelssohn, Brahms și Liszt. Geréb Erika și-a început studiile muzicale la școala de muzică din Miercurea Ciuc cu prof. Kántor Erika, apoi le-a continuat la Liceul de muzică din Cluj-Napoca cu prof. Buzás Pál.

Studiile universitare, la Academia de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca cu maestrul Dan Grigore și cu asistentul său Octavian Arion. Este profesoară de pian și corepetitoare la Liceele de artă din Cluj-Napoca, Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc. În 2017 a participat la un curs de măiestrie în Viena cu maestrul interpret Paul Badura Skoda în organizarea EMIV. În ultimii ani, a susținut recitaluri de pian în orașe din Transilvania: Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Covasna, Târgu Secuiesc, Sovata, Sighișoara, Mediaș și Carei. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

