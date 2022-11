Majorare de 15% la pensii, vouchere pentru plata energiei

Anvelopa pentru creşterea pensiilor trebuie să fie de 15% şi majorarea eşalonată a punctului de pensie este neconstituţională, a declarat, la Parlament, premierul Nicolae Ciucă, preşedintele PNL.

„Anvelopa trebuie să fie de 15%, pentru că aşa mi se pare normal, ca cetăţenilor să li se poată acoperi impactul pe care inflaţia l-a produs pentru fiecare”, a spus Nicolae Ciucă, la Parlament.

Şeful Guvernului a arătat că „nu putem să avem creşteri diferenţiate pe pensii”, răspunzând astfel declaraţiei făcută de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, care a spus că pensia minimă trebuie mărită cu un procent mai mare faţă de pensiile speciale şi pensiile mari.

Pe lângă creşterea pensiilor, premierul Nicolae Ciucă a mai arătat că anul viitor va continua programul de sprijin pentru persoanele cu venituri mici.

„Am stabilit foarte clar că măsurile sociale care au fost asumate şi stabilite pentru acest an vor continua şi anul viitor. Ca atare, acel one-off de 50 de euro la fiecare două luni va continua şi anul viitor, iar legat de ceea ce urmează să stabilim pentru valoarea cu care se măresc pensiile vă rog să aveţi încredere că vom face în aşa fel încât ele să se înscrie în cuantumul care se cuvine de la buget în procent de 15%”, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Totodată, Guvernul ar putea acorda fiecărei familii cu venituri reduse un ajutor în bani în valoare de 500 de lei, pe card, sumă din care vor putea fi plătite, la alegere, facturi la energie electrică, gaze, căldură, sau pentru lemne de foc, a arătat Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care a menţionat că o decizie finală în acest sens va luată de liderii coaliţiei de guvernare. Potrivit lui Marcel Boloş, ajutorul respectiv va fi de 100 de lei/lună pentru fiecare „punct de consum”, adică pentru fiecare gospodărie, şi va fi acordat pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023. Întreaga sumă ar urma să fie plătită de Executiv o singură dată prin virarea pe un card. Ajutorul ar urma să ajungă la familiile cu venituri totale lunare de maximum 2.000 lei.

„Voucherele pentru sărăcia energetică le vom primi, a fost o discuţie foarte aplicată despre regulile mari ale acestei forme de sprijin pentru oameni. Bugetul a rămas de un miliard de euro, care va fi alocat pentru voucherele de sărăcie energetică. Am discutat patru reguli de principiu, printre care cea referitoare la sărăcie energetică, deci pentru cei care nu îşi permit să îşi plătească facturile, dar trebuie să aibă şi un consum energetic undeva de până în 150 kW/lună pe familie. Sărăcia energetică este cea legată de consum, aici va avea cuvântul final coaliţia, pentru că există o plajă între care poate varia limita minimă a acestui consum energetic, aproximativ 100-150 kW, până în 200 kWh, limita maximă. (…) Comisia şi discuţiile pe care le-am avut la nivel de comisie au rămas să fie aceste sume limitate la o sumă fixă pe care o vom putea-o acorda lunar; discuţia a fost până în 100 lei lunar pe fiecare punct de consum/gospodărie. Deci nu vom da bani pe membru de familie, ci pe gospodărie. Banii vor fi pentru sezonul de iarnă, pentru perioada în care sunt oamenii afectaţi. Sezonul de iarnă începe efectiv din decembrie, însă este posibil să fie un ajutor de tipul one off, adică să se acorde o singură dată pentru toate lunile acestea care sunt considerate luni care au un mare consum energetic, începând cu luna noiembrie, decembrie. Adică 100 de lei lunar pentru sezonul de frig care începe în luna noiembrie şi se termină în luna martie-aprilie. În discuţia cu Comisia Europeană a fost că aceşti bani să fie folosiţi pentru orice tip de consum energetic. Adică energie electrică, gaze naturale, energie termică, încălzire termică, deci practic ar fi un ajutor pentru sărăcia energetică, pe familie, care este posibil să fie acordat o singură dată”, a declarat Marcel Boloş la Antena 3.

Ministrul a arătat că măsura respectivă aplicată pentru familiile cu un venit total de maximum 2000 lei lunar, ar însemna 4 milioane de beneficiari.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro