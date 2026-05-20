Mâinile artistului Dan Ștefan au dat culoare Centrului de zi pentru copii din Zalău

Pereții Centrului de zi pentru copii au prins viață prin culoare, imaginație și generozitate datorită lui Dan Ștefan, un artist sălăjean deosebit de talentat, un om pentru care care desenul, pictura și pensula reprezintă virtuți. Îl cunosc pe Dan din copilărie. Am crescut în același bloc. Mereu desena. Toți copiii din bloc erau impresionați de talentul său la desen și de bicicleta sa Pegas-Șoim. „Un artist din comunitatea noastră a ales să ofere din timpul și talentul său copiilor din Centrul de zi pentru copii, amenajat de Primăria Zalău cu fonduri europene. Prin talentul și dedicarea lui, copiii vor avea parte de un spațiu mai vesel, mai cald și mai plin de culoare. Îi mulțumim pentru Dan Ștefan pentru dedicare, răbdare și munca depusă cu atâta dăruire”, este mesajul municipalității. Felicitări, Dan!

