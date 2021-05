Mâine începe “Rabla pentru Electrocasnice”

Programul „Rabla pentru Electrocasnice” din acest an va debuta mâine, 14 mai, cu etapa de înscriere a beneficiarilor, iar din 21 mai beneficiarii pot începe achiziţia de aparatură nouă în schimbul predării uneia vechi, a anunţat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, într-o conferinţă de presă. „Săptămâna aceasta lansăm programul Rabla pentru Electrocasnice. Așadar, mâine este prima zi când beneficiarii se pot înscrie în program, pe pagina oficială a ministerului mediului, la secțiunea dedicată acestui program. Nu a fost anunțată ora deschiderii platformei, însă, ținând cont de experiențele din anii trecuți, platforma ar putea fi deschisă încă de dimineață. Bugetul de anul acesta este de 75 de milioane de lei şi ne aşteptăm la un număr foarte mare de beneficiari, peste 200.000, pe nouă categorii de produse: maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate frigorifice, uscătoare de rufe, aparate de aer condiţionat, televizoare, aspiratoare, laptopuri şi tablete. Am modificat categoriile de clasă energetică, pentru că la nivel european aceste încadrări s-au modificat la sfârşitul anului 2020. A fost nevoie de o reîncadrare a echipamentelor noi, astfel încât să corespundă cu cerinţele şi Regulamentul european”, a afirmat Barna Tanczos. Sumele care se asigură sub forma unor vouchere vor fi următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe – cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru maşini de spălat vase – cu cel puţin noua clasă energetică D, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat cu clasa energetică de cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare – cu clasa energetică de cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoare de rufe minimum A++, 200 de lei pentru aspiratoare cu consumul ce mai mic de 400 kWh/an, 500 de lei pentru laptopuri şi 300 de lei pentru tablete. „În ediţia trecută au fost probleme în momentul înscrierii beneficiarilor. Sistemul a cedat, motiv pentru care am regândit acest sistem şi, în prima fază, se vor înregistra beneficiarii în sistemul informatic, cu nume, prenume, localitate, judeţ, CNP, adresă de e-mail şi număr de telefon valid. De asemenea, are opţiunea de a încărca pe loc un buletin de identitate sau o carte de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere că pune la dispoziţia AFM datele personale”, a adăugat Barna Tanczos.

Cumpărăturile se vor putea face între 21 mai și 1 iulie, în trei etape

Ministrul a menţionat, totodată, că după perioada de înscriere care va dura o săptămână (14 – 20 mai), prima etapă de achiziţii se va desfăşura în perioada 21 mai – 3 iunie şi va viza maşinile de spălat rufe, maşinile de spălat vase şi aparatele frigorifice. Etapa a doua se va desfăşura între 4 şi 17 iunie şi va destinată cumpărării de televizoare, laptopuri şi tablete noi, iar etapa a treia se va derula în intervalul 18 iunie – 1 iulie şi va viza achiziţionarea de aparate de aer condiţionat, uscătoare de rufe şi aspiratoare. „Principiul după care funcţionează programul este echipament vechi şi voucher primit în schimbul acestor sume care au fost menţionate. Pentru maşini de spălat vase şi uscătoare de rufe se poate preda orice alt aparat electrocasnic din program, dar în celelalte cazuri trebuie predat un echipament din aceeaşi categorie cu cel nou. După parcurgerea etapelor de înregistrare şi validare a voucherelor, în momentul în care începe fiecare categorie de câte trei tipuri de electrocasnice se vor valida voucherele şi beneficiarii pot merge la magazinele de unde vor cumpăra aparatura nouă sau o pot comanda pe internet”, a spus oficialul. Ediţia din acest an a programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea un buget de 75 de milioane de lei, aproape dublu faţă sesiunea precedentă, din 2019, când alocarea financiară a fost de 40 de milioane de lei. În 2020, Programul „Rabla pentru electrocasnice” a fost anulat, din cauza unor probleme ce au ţinut de securitatea cibernetică a aplicaţiei. Datele oficiale referitoare la acest program arată că, în total, în 2019, au fost aprobate 49.118 de cereri pentru 89.193 de vouchere şi au fost scoase din uz peste 60.000 de echipamente.