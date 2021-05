Liceul de Artă “Ioan Sima” a fost reabilitat

Liceul de Artă “Ioan Sima” din Zalău a fost reabilitat, recepția lucrărilor având loc astăzi. Este vorba despre un proiect în valoare de 7.310.600 de lei, finanțat din fonduri europene. Principalele lucrări executate la nivelul clădirii au fost înlocuirea ferestrelor, izolarea termică a soclurilor, a planșeului sub pod, a acoperișului în pantă și a pereților exteriori. De asemenea, a fost făcut un trotuar de protecție în jurul clădirii, au fost refăcute jgheaburile și burlanele, a fost desfăcut parchetul existent și turnată șapă suport pentru montare covor PVC în sălile de clasă, au fost refăcute tencuielile și finisajele interioare, recompartimentate băile pentru a asigura acces și persoanelor cu dizabilități, au fost refăcute învelitorile tip șarpantă, prin schimbarea șipcilor cu suport țiglă și a fost înlocuită țigla. Instalația termică a fost înlocuită în totalitate. Instalația electrică are echipamente noi, respectiv iluminat și prize, date și voce, supraveghere video, detecție și avertizare incendiu și protecție împotriva loviturilor de trăsnet. Instalația sanitară a fost refăcută cu materiale și echipamente de generație nouă, acestea constând în înlocuirea conductelor de alimentare cu apă rece și caldă, canalizare menajeră și obiecte sanitare, împreună cu accesorii aferente. În urma acestei investiții, peste 450 de elevi beneficiază de condiții îmbunătățite pentru derularea actului educațional. Acest proiect contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie din surse convenționale și reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă, un procent de minim 10 la sută din necesarul de energie fiind asigurat din surse regenerabile. Primăria Zalău mai are în implementare proiecte de investiții pentru modernizarea infrastructurii educaționale la Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”, Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” și Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, iar în cartierul Meseș este în construcție o nouă creșă, care este în curs de finalizare.

Share Tweet Share