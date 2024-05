Mai puține decese în rândul nou-născuților sălăjeni

După ce ani și ani a fost printre cele mai mari din țară, în anul 2023, rata mortalității infantile din Sălaj a scăzut cu peste 50 la sută față de anul 2022. Din păcate, potrivit datelor autorităților sanitare, incidența mortalității infantile din Sălaj este mare comparativ cu cea înregistrată în ţările Uniunii Europene. În perioada 2015-2023, numărul deceselor sub un an înregistrate la nivel judeţean prezintă o evoluție sinusoidală. Rata deceselor în rândul copiilor cu vârsta de până la un an este semnificativ crescută comparativ cu cea din mediul urban. Din nefericire, aproape toate cazurile de mortalitate la copii au fost întâlnite în comunități cu probleme, în familiile sărace, în care părinții fumează și beau alcool în cantități mari, unde educația lasă de dorit. Există și comune unde inclusiv biserica s-a implicat pentru a convinge viitoarele mămici că este nevoie de vizite la medic, a sprijinit financiar gravidele să ajungă într-un cabinet medical de specialitate, dar nu este de ajuns.

