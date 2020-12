Mai puține decese în primele nouă luni ale anului, față de aceeași perioadă a anului trecut

Numărul decedaților înregistrați în luna septembrie a anului în curs a fost, în Sălaj, de 215 persoane, în scădere cu 8,5 la sută față de luna august şi în creştere cu 3,9 la sută față de luna septembrie a anului 2019. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 – perioadă de referință, s-au înregistrat în județ 2.212 decese, în scădere cu 4,5 la sută față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata de mortalitate, în luna septembrie 2020, a fost de 10,6 decedați la o mie de locuitori (11,6 la mie în luna august 2020 şi 10,2 la mie în luna septembrie 2019), iar în perioada de referință a fost de 12,1 la mie, față de 12,7 la mie înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent. Sporul natural înregistrat, în luna septembrie 2020, indică un excedent al născuților‐vii față de cel al decedaților, de 25 persoane (-28 persoane în luna august 2020 şi +13 persoane în luna septembrie 2019). În perioada de referință sporul natural a fost de – 383 persoane (- 418 persoane în perioada corespunzătoare din anul precedent). În luna septembrie 2020 s-a înregistrat un caz de deces în primul an de viață, față de trei cazuri înregistrate în luna precedentă şi două cazuri în luna corespunzătoare din anul precedent. În perioada de referință au fost înregistrate 11 cazuri de deces la copii sub un an, la nivelul perioadei corespunzătoare din anul precedent. Rata mortalității infantile, în luna septembrie 2020, a fost de 4,2 decedați sub un an la 1.000 născuți vii (14,5 la mie în luna august 2020 şi 9,1 la mie în luna septembrie 2019), iar în perioada de referință a fost de 6 la mie față de 5,8 la mie înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent. Numărul născuților vii înregistrați în luna septembrie a anului în curs a fost de 240, în creştere cu 15,9 la sută față de luna august 2020 şi cu 9,1 la sută mai mare față de luna septembrie 2019. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie (perioadă de referință) în Sălaj s-au născut 1.829 copii, număr aflat în scădere cu 3,7 la sută față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata de natalitate, în luna septembrie 2020, a fost de 11,9 născuți‐vii la 1.000 locuitori (10,2 la mie în luna august 2020 şi 10,8 la mie în luna septembrie 2019), iar în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie (perioadă de referință) a fost de 10 la mie, față de 10,4 la mie înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent. Sursa datelor – Direcția Județeană de Statistică Sălaj.

Sursa foto: zalausj.ro