Mai multe căsătorii şi mai puţine divorţuri în acest an, în Sălaj

Numărul căsătoriilor înregistrate în judeţul Sălaj în prima lună a acestui an a fost de 40, în creștere cu 5,3 la sută față de luna decembrie a anului trecut şi în scădere cu 2,4 la sută față de luna ianuarie 2021. Potrivit unui raport emis de Direcția Județeană de Statistică Sălaj cu privire la “Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Sălaj în luna ianuarie 2022”, rata de nupțialitate, în luna ianuarie a acestui an, a fost de 2,0 căsătorii la 1000 locuitori (1,9‰ în luna decembrie 2021 şi 2,0‰ în luna ianuarie 2021). De asemenea, divorțurile înregistrate, în luna ianuarie a acestui an, au fost în număr de trei în scădere cu 90,3 la sută față de luna decembrie a anului trecut şi cu 25,0 la sută față de luna ianuarie 2021. Rata de divorțialitate, în luna ianuarie a acestui an a fost de 0,15 divorțuri la 1000 locuitori (1,54‰ în luna decembrie 2021 şi 0,20‰ în luna ianuarie 2021).

