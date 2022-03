Mai multă pădure în Sălaj. Silvicultorii urmează să împădurească zeci de hectare de teren

Aproape 30.000 de hectare de pădure aflată în proprietatea statului român este administrată la nivel de județ de lucrătorii Direcției Silvice Sălaj. Conducerea instituției a anunțat astăzi că, în acest an, urmează să fie împădurită o suprafață de aproximativ 20 de hectare, iar regenerări naturale au loc pe o suprafață de peste 100 de hectare.

Astăzi este marcată Ziua internațională a pădurilor, totul din dorința de a atrage atenția asupra necesității respectării pădurii și a gestionării în mod corect a materialului lemnos. În Sălaj, Direcția Silvică administrează aproape 30.000 de hectare de pădure proprietate publică a statului și are încheiate contracte de prestări servicii silvice pentru 36.130 hectare, păduri aflate în proprietatea unor primării, persoane fizice sau juridice sau unități de cult. „În anul 2022, Direcția Silvică Sălaj are de împădurit 20 ha , pe 2,6 ha vor avea loc completări pe suprafețelor parcurse cu regenerări în anii trecuți și are de parcurs cu regenerări naturale o suprafață de 108,9 ha de fond forestier”, ne-a declarat directorul direcției Silvice Sălaj, Viorel Mihiș.