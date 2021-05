Fostul lider al PSD Liviu Dragnea rămâne în închisoare, după ce Tribunalul Bucureşti i-a respins astăzi cererea de eliberare condiţionată. Decizia este definitivă şi vine la exact 2 ani de la încercerarea lui Dragnea, condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, potrivit hotnews.

Şi prima instanţă – Judecătoria Sectorului 5 – a respins ca neîntemeiată, în 27 aprilie, cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea.

Magistratul şi-a motivat decizia arătând că, deşi Liviu Dragnea a executat 2/3 din pedeapsă, necesar pentru a fi eliberat condiţionat, „din analiza situaţiei personale instanţa nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”. „Eliberarea petentului, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat – normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus. Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale”, a motivat Judecătoria Sectorului 5.

La dezbaterile de ieri de la Tribunalul Bucureşti, Liviu Dragnea a fost asistat de avocata Flavia Teodosiu, el nefiind prezent în sala de judecată, dar a fost audiat prin videoconferinţă, potrivit Agerpres. Fostul lider al PSD a afirmat că a suportat „toate abuzurile” în închisoare.

„Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine. Am avut o sancţiune. Este vorba despre o convorbire online dintre mine şi o persoană de pe lista suport aprobată de penitenciar. Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru că am criticat puterea?

Sunt o persoană relativ cunoscută. Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ? Am suportat toate abuzurile la adresa mea în aceste luni: dreptul la hrană, la sănătate, la muncă. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis. Eu am înţeles pentru ce am fost adus aici. Nu înţeleg de ce nu pot beneficia de dreptul de liberare. Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb”, a afirmat fostul lider PSD.

Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Conform DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a menţinut ilegal în posturi două angajate – Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul PSD Teleorman, spune DNA.

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.

