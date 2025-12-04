Adolescenții și provocările lor: un liceu din Șimleu Silvaniei organizează un lectorat pentru părinți

Tinerii, și în special adolescenții, întâmpină numeroase etape odată cu înaintarea în vârstă. Unii traversează una dintre cele mai importante perioade de dezvoltare cu pași timizi, alții cu hotărâre și determinare, în vreme ce mulți sunt copleșiți de emoții, frici și schimbări.

O inițiativă inedită va avea loc săptămâna viitoare la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei, unde va fi organizată o întâlnire destinată părinților.

Lectoratul „Provocările adolescenței” reprezintă un prilej valoros de a înțelege mai bine lumea copiilor și adolescenților, pentru a-i sprijini în etapele anilor de școală și liceu.

Cu atât mai mult, inițiativa își propune valorificarea sprijinului pe care adulții îl pot oferi atunci când tinerii traversează perioade dificile sau fac alegeri mai puțin potrivite în viața lor, dar și modul în care poate fi abordat, cu responsabilitate, subiectul privind substanțele interzise.

„Implicarea dumneavoastră este esențială în a le oferi siguranță, încredere și direcție. Vă așteptăm cu deschidere și încredere!”, transmit reprezentanții unității de învățământ de la poalele Măgurii.

Întâlnirea, o inițiativă a profesoarelor consilier școlar Camelia Bîrsan, de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, și Beata Petho, de la Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”, va avea loc marțea viitoare, 9 decembrie, începând cu ora 17:00, la sediul colegiului.