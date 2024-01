Jack Daniel’s: clasicul Tennessee whisky pe care trebuie să îl încerci

Jack Daniel’s este cel mai bine vândut whisky american din lume, iubit pentru gustul picant, afumat și finalul dulce. Din punct de vedere tehnic este un bourbon pur, iar compania preferă porecla „Tennessee Whisky”.

Istoria brandului Jack Daniel’s

S-au scris multe despre faimosul creator al băuturii oponime. Tatăl său a murit în războiul civil american, iar Jack a rămas, în esență, orfan după ce a fugit de acasă din cauza unei certuri cu mama lui vitregă. El a fost primit de Dan Call, un predicator laic și un distilator în Moonshine din Moore County, Tennessee, unde tânărul Jack a învățat arta distilării.

Daniel’s și-a fondat celebra distilerie în 1875 (chiar dacă sticlele menționează „Est. & Reg. în 1866”) în comitatul Moore, care, la vremea respectivă era un ținut în care puteai produce băuturi alcoolice, dar nu le puteai cumpăra). Vânzările de faimosul whisky Old No. 7 au crescut după ce a câștigat medalia de aur la Târgul Mondial din St. Louis din 1904.

În ciuda opririlor cauzate de prohibiție și al Doilea Război Mondial, bourbonul a supraviețuit pentru a deveni cel mai popular whisky american din toate timpurile.

Cum este făcut Jack Daniel’s?

Băutura are în alcătuire porumb, secară și orz de malț, care este distilat în alambicuri de cupru. Este apoi filtrat prin stive de 3 metri de cărbune de arțar de zahăr, care „înmoaie” amestecul prin îndepărtarea impurităților și a gustului de porumb. Prețiosul alcool este apoi depozitat în butoaie de stejar lucrate manual, ceea ce conferă băuturii o mare parte din culoarea și aroma sa.

Cel mai bine vândut produs al mărcii rămâne Old No. 7, cu celebra sa etichetă neagră și sticla pătrată, dar vânzările sunt sporite cu variante precum Tennessee Fire Cinnamon Whisky și Red Dog Saloon Tennessee Whisky. Firma vinde, de asemenea, o serie de cocktailuri gata amestecate, inclusiv Jack Daniels Honey & Lemonade și Jack Daniels & Cola. Perfect ca dar, sau pentru propriul tău bar, whiskeyul rămâne până astăzi în topul preferințelor consumatorilor de alcool de calitate superioară!

Ce așteptări să-ți faci de la Jack Daniel’s?

Cunoscut colocvial sub numele de Black Label, JD sau pur și simplu Jack, Old No. 7 Black Label Tennessee Whisky este o opțiune clasică și accesibilă, care reprezintă o bună introducere în categoria de whisky Tennessee. În timp ce consumatorii experimentați au avut opinii contradictorii cu privire la calitatea generală a îmbutelierii, ei sunt unanimi în a-l recomanda în combinații simple precum cea cu cola.

Iată, pe scurt, care sunt aspectele pozitive și cele mai puțin plăcute la această băutură alcoolică Jack Daniel’s!

Pro

Whisky abordabil de către cei începători;

Punct de preț accesibil;

Excelent în combinații de arome simple.

Contra

Poate dezamăgi pe cei care caută o îmbuteliere mai complexă;

Este posibil ca aroma sa relativ delicată să nu apară în cocktail-urile cu ingrediente grele.

Cei care consumă în mod regulat acest tip de băutură, recomandă acest whisky clasic Tennessee pentru combinații simple precum un Jack and Cola. Însă, părerile sunt împărțite în privința celorlalte calități. Deși Jack este cu siguranță o introducere pentru începători în categoria whiskyului american sau a whiskyului în general, este, de asemenea, suficient de complex și de nostalgic pentru a fi savurat de cei mai experimentați pasionați.

Este un whisky clasic Tennessee, poate whiskyul Tennessee, de care niciun bar nu ar trebui să se lipsească. În doar câteva cuvinte, el ar putea fi descris ca drăguț și accesibil, fiind o reprezentare generală decentă a unui whisky în stil Tennessee.

Are un finisaj foarte metalic, aromă fină și este deosebit de bun în cocktailurile simple. Dacă ești priceput în ale băuturilor alcoolice, vei simți note puternice de banane și caramel atunci când îl miroși, dar și după degustare. Acea notă de banană inițială dând loc caramelului, nucilor pecan confiate și drojdiei este ca o gură de Bananas Foster lichidă.

Dacă te-ai săturat de clasicul pahar de vin de după cină, acum poți încerca un pahar de whisky. Nu uita să consumi băuturi alcoolice responsabil!