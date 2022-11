Izolatia este fundamentala pentru casele comode!

Izolarea casei este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteti face pentru a creste eficienta energetica a acesteia si pentru a economisi bani la facturile la utilitati. Caldura care este deja prezenta in casa in timpul iernii este pastrata acolo, iar caldura care altfel ar intra in casa in timpul verii este pastrata afara. Este posibil sa puteti reduce suma de bani pe care o cheltuiti pentru costurile lunare la energie si, ca urmare, sa cresteti nivelul de confort al casei voastre.

Deoarece exista o varietate atat de mare de izolatii in prezent pe piata, este esential sa o selectati pe cea mai potrivita pentru locuinta voastra. Izolatia este de obicei fabricata din spuma, fibra de sticla sau celuloza. Este posibil sa o plasati pe peretii, tavanele si podelele casei, precum si in jurul tevilor si conductelor.

Adaugarea izolatiei casei va poate ajuta sa reduceti suma de bani pe care o cheltuiti pentru costurile lunare cu energie. Puteti reduce costurile de incalzire si racire a casei prin pastrarea caldurii in interiorul casei in timpul iernii si permitandu-i sa scape din casa in timpul verii.

Ajutand la mentinerea temperaturii din casa mai stabila, izolarea locuintei poate face mult mai usor pentru corpul sa petreaca timpul acolo. Acest lucru va poate fi de folos in special daca locuiti intr-o locatie in care temperaturile tind sa fie ridicate sau foarte scazute.

Izolarea casei poate ajuta la minimizarea zgomotului provenit de la exteriorul casei voastre, precum si a zgomotului care circula prin casa dintr-o camera in alta. S-ar putea sa descoperiti ca acest lucru duce la un mediu mai senin ca rezultat.

Izolarea casei cu vata minerala bazaltica poate ajuta la imbunatatirea calitatii aerului din interiorul casei voastre prin reducerea cantitatii de aer exterior care poate patrunde. Persoanele care sufera de afectiuni alergice sau astm pot beneficia de acest lucru.

Cresterea cantitatii de eficienta energetica de care dispune casa poate duce la o crestere a valorii acesteia. Daca luati vreodata decizia de a va vinde casa, puteti folosi asta ca factor de vanzare.

Adaugarea izolatiei casei voastre este o modalitate de a ajuta la reducerea amprentei de carbon a gospodariei. Puteti ajuta mediul si lupta impotriva schimbarilor climatice prin scaderea cantitatii de energie pe care o utilizati pentru a va incalzi si raci casa.

Izolatia este o modalitate excelenta de a va proteja proprietatea de daunatori si daune cauzate de vreme. In lunile mai reci, izolatia va poate ajuta sa va protejati conductele de inghet si spargere, retinand caldura si lasand aerul rece sa treaca prin ele. Izolatia peretelui ofera confort pe tot parcursul anului pentru casa, creand o bariera care separa aerul din exterior si din interior, mentinand temperatura din casa constanta. Iarna, aerul rece intra in casa prin pereti, podea si cavitatile din tavan. Izolarea casei poate mentine aerul rece afara, in timp ce prinde aerul mai cald in interior. Vara, este valabil si invers. Aerul cald trece si prin pereti, podele si cavitatile tavanului, dar, din nou, izolarea casei poate prinde aerul rece in interior si poate mentine caldura afara pentru a oferi o casa confortabila in toate anotimpurile.

Unul dintre beneficiile care vine de la o casa izolata este suma de bani pe care o puteti economisi incercand sa incalziti si sa raciti casa. Potrivit expertilor, pierderile de caldura fara izolatie sunt in jur de 18-25% prin pereti. 12-14% prin podea. Si 30-35% prin acoperis. Acest lucru arata ca, fara izolatie, casa sa fie susceptibila la fluctuatii de temperatura, ceea ce duce la cheltuieli incercand sa mentineti o temperatura constanta pe timpul iernii si verii. Odata cu izolatia, pierderea de caldura scade la 10-15% pentru pereti și 10-20% pentru podele si doar 5-10% la suta pentru acoperis. Aceasta scadere a pierderilor de caldura este ceea ce ajuta la reducerea energiei pe care o folositi pentru a va incalzi casa.

Un motiv foarte comun pentru adaugarea izolatiei este confortul. O casa care este insuficient izolata este mai vulnerabila la temperatura exterioara. Caldura trece in mod natural de la cald la rece. Asta inseamna ca, in functie de temperatura exterioara, este posibil sa aveti incaperi calde/reci si inconfortabile din cauza deplasarii caldurii.

Dormitoarele situate la etajele superioare sunt deosebit de vulnerabile la temperaturile exterioare. Adaugarea izolatiei la mansarda este o modalitate excelenta de a va asigura ca aceste camere raman la o temperatura convenabila noaptea si dimineata devreme, cand temperaturile sunt cele mai scazute.

Pentru acei proprietari de case mai preocupati de bani, primul beneficiu a fost probabil suficient. Totusi, cei motivati de a ajuta mediul inconjurator vor fi si ei fericiti. Izolarea si etansarea cu aer a podului vostru poate fi cel mai eficient proiect pe care l-ati putea realiza in casa. Energia economisita inseamna ca casa nu va trebui sa produca atat de multa energie, astfel incat centralele electrice nu vor trebui sa conusme multi kW! Acest lucru reduce, de asemenea, poluarea cauzata de centralele termice. Reducerea cantitatii de energie pe care o consumam poate avea un efect urias asupra ecosistemelor noastre locale. Nu numai atat, poate ajuta intreaga tara.

Izolarea spatiului de la mansarda poate preveni deteriorarea fizica a casei Impiedica orice tip de umiditate sa patrunda si sa erodeze cadrul si peretii casei voastre In timpul iernii, caldura in crestere din pod poate duce la topirea zapezii pe un acoperis, ceea ce poate duce apoi la diguri de gheata. Barajele de gheata si problemele de umiditate pot provoca daune grave casei in special acoperisului, care va fi greud e reparat! Prin etansare si izolare, puteti preveni destul de multe dureri de cap. Daca aveti condens sau umezeala in podul vostru, acesta ar putea fi un simptom al problemelor de izolare. Rezolvati-le acum!