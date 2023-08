Investiţiile în infrastructură, cheia dezvoltării României

„Autostrada Transilvania rămâne coloana vertebrală a infrastructurii rutiere pe care se dezvoltă economic județul Sălaj, Ardealul și România. Este fără îndoială puntea României către Occident, iar în actualul context geopolitic și regional de securitate, mai mult ca oricând, acest proiect are o importanță strategică deosebită.

Împreună cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, Președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu și europarlamentarul liberal, Daniel Buda am luat pulsul lucrărilor pe cele două secțiuni din A3, Nădășelu-Poarta Sălajului și Nușfalău-Suplacu de Barcău, care au contracte de execuție semnate în anul 2020.

Acest proiect are o istorie lungă și complicată, iar anul 2020 a însemnat atingerea a 2 obiective majore: contractarea a cât mai multor secțiuni și asigurarea finanțării corespunzătoare. Am reușit acest lucru și am pus proiectul pe o traiectorie ireversibilă.

Avem în continuare o datorie istorică – să legăm regiunile istorice prin autostrăzi. Iar Guvernul, prin ministerul de resort și compania națională de drumuri, alături de antreprenori, trebuie să facă totul pentru atingerea acestui obiectiv de țară.

Bazele dezvoltării infrastructurii de transport s-au pus în timpurile cele mai dificile, în cel mai grav context pentru România și Uniunea Europeană.

Trebuie să consolidăm parcursul dezvoltării României prin accelerarea investițiilor în infrastructura de transport care rămân piatra de temelie pentru o societate rezilientă și care își construiește viitorul în mod sustenabil.”, Lucian Bode, secretarul general al PNL.

#autostradatransilvania #DezvoltamRomania