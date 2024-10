Interzis la transportul metropolitan dacă primarul nu e membru PSD?

Nu pot să cred ca locuitorii comunei Crișeni sunt în continuare din anumite puncte de vedere la discreția deciziilor politice luate de conducerea Municipiului Zalău.

Este evident ca factorul politic a influențat decizia discreționară, astfel că locuitori satelor Crișeni, Gârceiu și Cristur să nu beneficieze de transportul public la fel ca și comunele Mirșid, Meseșenii de Jos și Hereclean, fiind tratați fără respectul cuvenit.

Trebuie să mă înscriu în PSD, pentru a nu fi oamenii din comuna mea batjocoriți de cei care conduc Zalăul?

Cu siguranță nu o voi face, însă vă promit ca mă voi lupta pe toate căile posibile și legale pentru ca această nedreptate să fie reparată în cel mai scurt timp.

Acum doi ani am fost de acord cu achiziționarea celor 40 de autobuze electrice pentru Zona Metropolitană, am intrat în acționariatul Transurbis, am plătit toate taxele și am luat toate hotărârile în cadrul Consiliului Local Crișeni impuse de Asociația Metropolitană de Transport Public. Spuneți-mi domnule primar Ionel Ciunt și cei care conduc Asociația Metropolitană ce mai trebuie făcut pentru a ne trata la fel ca ceilalți locuitori ai comunelor citate mai sus.

Vă rog în cel mai scurt timp să îndreptați nedreptatea pe care ați făcut-o locuitorilor comunei Crișeni.

P.S. : Pentru mine, Călin Morar, primarul comunei Crișeni, toți cetățenii comunei au aceleași drepturi, indiferent de simpatie și apartenența politică.

Călin Morar – primarul comunei Crișeni

(P)