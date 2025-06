Intervenție urgentă pentru salvarea Conacului Bethlen din Dragu

Voluntarii Ambulanței pentru Monumente Sălaj continuă intervenția pentru punerea în siguranță a Conacului Bethlen din localitatea Dragu. „Săptămâna a doua la Castelul Bethlen din Dragu – cu mai puțini voluntari, dar cu aceeași energie bună și hotărâre de a duce lucrurile mai departe. În ciuda unui ritm mai redus, echipa a continuat cu succes ridicarea structurii de lemn, un pas important în procesul de punere în siguranță. Am reușit să finalizăm curățarea șarpantei, iar cărămizile recuperate din zidul prăbușit continuă să fie selectate cu grijă, pentru a fi refolosite în viitoarele etape. Săptămâna aceasta a fost marcată și de un alt tip de efort: unul cultural și comunitar. O parte din echipa noastră a fost prezentă în satele Dragu, Inău, Noțig și Sălățig, în cadrul programului cultural coordonat de Asociația Cultură’n Șură, intitulat <Artă în vatra satelor>. Am fost parte din magia teatrului în aer liber, un alt mod de a activa patrimoniul și de a apropia oamenii de locurile lor. Mulțumim tuturor celor care continuă să fie alături de noi, chiar și atunci când suntem mai puțini. Fiecare zi de muncă aduce mai multă stabilitate acestui loc și mai multă speranță pentru viitorul lui”, este mesajul celor care coordonează proiectul. Meșteri: Uncheșu Grigore și Ionuț Gadja – neobosiți și atenți la fiecare detaliu. Voluntari: Ilinca Dominte, Timotei Gordea și Carmina Pop. Echipa Ambulanța pentru Monumente Sălaj: Valeria Lehene, Bogdan Pintea, Corina Caraba, Tania Criste Tivadar, Mădălina Varga, Tudor Bonta și Bogdan Ilieș. Ambulanța pentru Monumente este un proiect inițiat de Asociația MONUMENTUM, coordonat și implementat în județul Sălaj de Asociația ARHAIC, cu sprijinul The King’s Foundation, organizație prezidată de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Finanțatori strategici ai Ambulanței pentru Monumente: PROFI România, DEDEMAN, DEWALT, Raiffeisen Bank și Rețeaua privată de sănătate Regina Maria.

