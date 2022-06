Insecticidul clorpirifos interzis în UE, prezent în mâncarea românilor

Asociaţia Pro Consumatori (APC), singura organizaţie din ţara noastră care este membru în Organizaţia Europeană a Consumatorilor din anul 2005, trage un semnal de alarmă, de Ziua mondială a siguranţei alimentare, cu privire la prezenţa pesticidului chlorpyrifos în fructele şi legumele importate din ţări din afara Uniunii Europene şi consumate de români, potrivit unui comunicat de presă.

Experţii APC au identificat 16 alerte alimentare cu referire la insecticidul clorpirifos din legumele (roşii Turcia, ardei iuţi Turcia) şi fructele (avocado Bio Columbia, portocale Turcia, grapefruit Turcia, grapefruit roşu Turcia, pomelo China, banane Ecuador, mandarine Egipt, portocale Egipt) comercializate în reţeaua marilor magazine şi nu numai, alerte transmise de furnizorii marilor magazine (Metro, Cora, Carrefour, Profi, Kaufland), urmare a analizelor realizate în cadrul programului de autocontrol, prin intermediul site-ului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de la începutul acestui an şi până în prezent.

Insecticidul clorpirifos a fost interzis din ianuarie 2020 în Uniunea Europeană. Interzicerea acestui pesticid în Uniunea Europeană s-a realizat în baza evaluării de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a mii de studii, dintre care un rol decisiv cu privire la interzicerea acestui insecticid l-a avut studiul de imagistică cerebrală realizat de cercetătorii de la Columbia Center for Children’s Environmental Health from Mailman School of Public Health, Duke University Medical Center, Emory University şi New York State Psychiatric Institute. Studiul a fost finalizat înainte de interzicerea folosirii acestui insecticid şi a fost realizat pe o cohortă formată din 40 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani, ale căror mame au fost înscrise prenatal într-un studiu de cohortă mai amplu.

Potrivit acestui studiu chiar şi nivelurile scăzute până la moderate de expunere la insecticidul clorpirifos în timpul sarcinii pot duce la modificări pe termen lung, potenţial ireversibile, în structura creierului copilului. Modificările în structura creierului au fost în concordanţă cu deficitele cognitive găsite la copiii expuşi la această substanţă chimică.

Modificările au fost vizibile pe suprafaţa creierului, cu mărirea anormală a unor zone şi subţierea în altele. Tulburările în structura creierului au fost în concordanţă cu deficitele IQ raportate anterior la copiii cu niveluri ridicate de expunere la clorpirifos, sugerând o legătură între expunerea prenatală la clorpirifos şi deficitele de IQ şi memorie de lucru la vârsta de 7 ani. Totodată, acest studiu a furnizat dovezi că insecticidul clorpirifos poate elimina sau inversa diferenţele dintre bărbaţi şi femei care sunt de obicei prezente în creier.

Potrivit unui raport al asociaţiilor de mediu Health and Environment Alliance, Pan Europe, Pan Germany şi SumOfUs, există corelaţii între expunerea la acest insecticid şi apariţia unor boli respiratorii cronice (astm), dificultăţile de concentrare pentru copii la şcoală, dar şi cu privire la apariţia unor leziuni cerebrale permanente la copii care au consumat timp îndelungat legume şi fructe tratate după recoltare cu acest insecticid.

Reziduurile de clorpirifos se găsesc frecvent în fructe, legume, cereale şi produse lactate care au ca origine ţări din afara Uniunii Europene.

