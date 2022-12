Informatii pe care trebuie sa le stii despre serviciile web

Cand vorbim despre serviciile web, facem referire la o multitudine de tehnici, elemente si servicii prin care mediul online sa poata fi imbunatatit, fie ca este vorba despre o pagina web, un site web, un magazin online, o platforma sau o aplicatie web, motor de cautare si orice altceva ce are legatura cu mediul online. Acestea sunt asadar extrem de complexe si totodata, necesare pentru toti cei ce vor sa fie prezenti cat mai activ, in special daca este vorba despre o afacere.

O data cu posibilitatea a din ce in ce mai multe persoane de a accesa internetul si de a-l utiliza si mai usor, multe companii si-au mutat activitatea in online, in special in ceea ce priveste promovarea, comunicarea mai facila dar si vanzarea produselor si serviciilor fara a mai fi nevoie ca un client sa se deplaseze la un magazin fizic si totodata, fara necesitatea ca vanzatorul sa mai detina un magazin bine pus la punct, pentru care sa mai cheltuiasca lunar alte sume de bani in plus, pentru diversele servicii de baza si nu numai ci mai degraba, un depozit sa fie suficient. Cel mai usor a devenit insa pentru cei ce vand doar servicii, dat fiind faptul ca unele dintre acestea nu necesita un spatiu fizic in care sa existe ci doar unu…virtual am putea spune.

Comparativ cu promovarea fizica, cea online este si mai ieftina dar si mai eficienta si poate fi realizata chiar si gratuit, cu rezultate ceva mai slabe, desigur. Alegand un site sau o platforma cu trafic intens si notorietate mare, putem posta texte, imagini, video-uri sau alte elemente aici iar vizitatorii le pot vedea. Se atinge astfel un public tinta mult mai numeros si dintr mult mai multe zone, chiar si mai departe de granitele unei tari.

Cele mai bune rezultate, in a obtine un site bun, notorietate si sa devenim cat mai cunoscuti in mediul online precum si in a realiza o promovare eficienta este sa apelam la o agentie web, care sa poata oferi servicii de optimizare SEO, web design si marketing profesionale. Desigur, in toate acestea, si pretul joaca un rol important dar si prezenta unui suport tehnic constant si de incredere. Toate acestea se pot obtine alegandu-i pe cei de la IT eXclusiv, unii dintre cei mai buni in aceste domenii. De peste 10 ani, ei ofera servicii de top in ceea ce priveste optimizarea SEO, avand la indemana cunostintele, instrumentele si tehnicile necesare pentru a ajuta orice tip de client sa-si realizeze un site perfect optimizat SEO si totodata, sa ocupe o pozitie cat mai buna in rezultatele motoarelor de cautare, unul dintre aspectele de baza urmarite de marea majoritate a celor ce detin un site web, indiferent de tipul acestuia.

Ce este insa SEO, mai exact? Mai precis, numele complet este Optimizarea Motorului de Cautare sau in engleza, Search Engine Optimization si este un proces complex prin care putem optimiza un website in asa fel incat acesta sa castige mai multa vizibilitate pe paginile de rezultate ale motoarelor de cautare. Optimizarea implica in mod automat crearea unui continut de inalta calitate, plin de informatii valoroase pentru potentialii sai cititori, dar care respecta si anumite reguli impuse de motoarele de cautare website-urilor care se doresc indexate in cadrul acestora. A optimiza un website presupune foarte multe lucruri, incepand cu imbunatatirea ratei de clickthrough si continuand cu cresterea vitezei si alte elemente care iti pot face website-ul sa para mai potent din punctul de vedere al motoarelor de cautare. Si asa cum am spus deja, obiectivul principal al oricarui posesor de website care investeste in servicii SEO este cresterea popularitatii afacerii sale in mediul online si gasirea unor noi clienti care sa investeasca in serviciile sau produsele oferite de compania sa.

Cei de la IT eXclusiv ofera atat servicii On-Page SEO cat si Off-Page SEO. Acestea, parte din acelasi intreg acopera toate elementele pe care le putem desfasura in ordinea obtinerii unor rezultate cat mai bune. Asadar, spre deosebire de On-Page SEO, Off-Page SEO se refera in general la cresterea numarului de link-uri de pe alte website-uri catre website-ul respectiv si a calitatii lor, in vederea castigului de autoritate.

SEO-ul poate fi clasificat si in functie de mediul, locatia, scopul in care dorim sa obtim performantele necesare, avand astfel exemple se SEO clasic numite optimizare web, Local SEO, pentru zone geografice sau online specifice, SEO International, specific site-urilor internationale, dupa cum ne putem da seama si din nume, in special al companiilor multinationale, SEO pentru Ecommerce, care necesita mai mult timp si mai multe cunostinte pentru a fi implementat, SEO pentru videoclipuri, specific paltformelor online care permit postarea acestui tip de continut si care, ca oricare altele, trebuie cat mai bine organizate si optimizate dar si elemente specifice pentru managementul reputatiei online, care face referire la cresterea vizibilitatii si a notorietatii. Consolidarea reputatiei online este si ea importanta pentru orice tip de companie care activeaza in timpul online si vrea sa se promoveze, sa-si creasca numarul de clienti si veniturile.

Deoarece apar mereu schimbari in algoritmii motoarelor de cautare, chiar si pentru specialisti poate fi dificil sa stie cu exactitate care sunt cele mai bune metode de a „face” SEO. Cel mai bine este insa ca toate sa fie testate si de accea, o campanie completa poate ocupa foarte mult timp insa ofera in schimb rezultate pozitive garantate, in unele cazuri chiar in timp foarte scurt.