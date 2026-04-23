Liderul liberal Dinu Iancu Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președinte al PNL Sălaj. Decizia vine după ce procurorii DNA l-au pus sub control judiciar. „PNL Sălaj informează opinia publică de faptul că Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare. Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională. Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii. PNL Sălaj reafirmă atașamentul său față de statul de drept, buna funcționare a instituțiilor publice și respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, inclusiv prezumția de nevinovăție”, se arată într-un comunicat de presă al PNL Sălaj.

Share Whatsapp Email