Geamuri triple termopan – o investiţie inteligentă pentru casa ta

Pe masura ce eficienta energetica tinde sa devina o prioritate, proprietari de case sau cladiri de birouri monteaza ferestre termopan cu geam triplu.

Geamurile triple sunt o solutie care depaseste tehnologia cu geam dublu

Avand in componenta trei randuri de sticla, acest model de fereastra ofera un confort sporit, eficienta energetica, izolare termica si fonica.

Ferestrele cu trei geamuri au trei randuri de sticla, care sunt dispuse paralel intre ele si care sunt separate prin distantiere. Aceste distantiere sunt umplute cu gaz inert, oferind o izolatie termica si fonica imbunatatita in comparatie cu celelalte modele de geamuri.

Geamurile triple ofera, in acest moment cel mai ridicat nivel de izolare disponibil in domeniul ferestrelor rezidentiale.

Datorita incorporarii unui geam supliemntar de sticla si a doua spatii izolante umplute cu argon sau krypton, acestea vor reduce semnificativ transferul de caldura dintre locuinta si exterior.

O izolatie superioara inseama facturi mai mici la energiei. In timpul sezonului rece, ferestrele cu trei geamuri pastreaza aerul cald in interior, reducand folosirea sistemelor de incalzire.

Vara, acestea mentin aerul cald afara, deci veti folosi mai putin aerul conditionat.

Eficienta energetica a ferestrelor se masoara prin valoare U, care indica rata transferului de caldura prin ferestre. O valoare U mai mica inseamna o izolare mai buna.

Exemplu: o fereastra cu valoare U de 0.3, permite mai putin transfer de caldura decat una cu valoare U de 0.5. Fereastra cu valoarea cea mai mica este mai eficienta in punct de vedere energetic, mentine casa mai rece vara si mai calda iarna.

Daca locuiti intr-o zona cu prea mult zgomot sau pur si simplu doriti sa aveti liniste, ferestrele termopan cu trei geamuri sunt alegerea pe care trebuie sa o faceti.

Sticla de geam suplimentara creaza o bariera care impiedica patrunderea sunetului exterior in locuinta ta.

Aceasta izolatie fonica poate face diferenta, mai ales daca locuiti in apropierea drumurilor, in zone urbane cu trafic auto mare sau aproape de gari ori aeroporturi. Rezultatul este un mediu de viata linistit, in care va puteti relaxa fara patrunderea zgomotului exterior.

Izolatia superioara oferita de aceste ferestre ajuta la mentinerea unor temperature interioare constante in intreaga locuinta. Ele creaza un spatiu de locuit mai confortabil pe tot parcusul anului.

Ferestrele cu trei geamuri redus aparitia condensului, mentin suprafata interioara a sticlei mai calda si, astfel, umezeala din aer cel mai putin probabil nu va condensa.

Reducerea condensului ajuta la prevenirea potentialelor probleme legat de umiditate, cum ar fi cresterea mucegaiului sau deteriorarea pervazurilor si a zonele din jurul ferestrei.

Daca locuiti intr-o zona cu mult soare, cu geamurile triple nu te vei putea bucura de caldura care se castiga prin intermediului soare. Geamul triplu opreste soarele sa patrunda in interior.

Unitatea ferestrei cu geamuri tiple este grea si are nevoie de un cadru de fereastra solid si puternic pentru a o sustine.

La montarea ferestrelor cu geamuri termopan, trebuie sa va asigurati ca acestea sunt instalate si sigilate corespunzator. Chiar si cele mai mici goluri pot permite undelor solare sa patrunda, si veti avea in continuare probleme cu zgomotul exterior chiar daca ati instalat ferestre cu geam triple.

Apelati la firme de termopan cu mare expertiza in domeniul, cum sunt si cei de la window solution pentru a benefica experienta lor in materie de ferestre si usi din termopan.