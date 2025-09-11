Început de weekend mohorât în Sălaj: avertizare meteo de ploi și vânt

Vara s-a încheiat, iar toamna și-a intrat deja în drepturi nu doar calendaristic, ci și prin temperaturi tot mai scăzute și precipitații. Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă pentru mai multe județe din nord-vestul țării, inclusiv Sălaj.

Vremea va fi mohorâtă începând de joi și până în noaptea zilei de vineri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi predominant noros, ploile vor fi însemnate cantitativ și sunt așteptate intensificări ale vântului.