GÂNDURI NEBOTEZATE (XI)

* Bucuriile ni le producem noi, dar tristețile cine ni le trimite? Oare, noi prin bucuriile noastre?

* Adevăratul dascăl al omului este el însuși.

* Pe om îl ajuți nu spunându-i limitele, ci stimulându-i virtuțile.

* Dezamăgit este omul care aflând cine este, își caută o nouă identitate.

* Rapotrul dintre relele și bunele pe care le-ai făcut, acestea sunt adevărata carte de vizită.

* Gloria ți-o asigură nu totalitatea vorbelor bune zise despre tine, ci faptele care rămân după tine.

* Sinceritatea are un singur chip, minciuna o mie.

* O faptă bună este accea prin care ai apus un necaz.

* Nu toți care vorbesc știu și să spună.

* Ce-i viața nu se învață nici la școală, nici din cărți, ci trăind-o.

* Un mort este liniștit când știe că nu i-a rămas cu nimic vieții dator.

* Cine blestemă, se blestemă, pentru că blestemul e o formă a urii exprimate, iar cine seamănă ură , nu poate culege bucurii.

* Un om într-un moment dilematic, nu de sfaturi are nevoie, ci de soluții rezolvatoare.

* În multe cazuri, cei care ne învață, ar fi bine să ne învețe și dezvățul. Ce-ar fi mai greu?

* De n-ar fi sentimentele, prin ce ne-am deosebi de roboți?

* Bucuriile sunt cele mai prețioase daruri, iar cei care le fac, cei mai binefăcători oameni.

* Adevăratele sărbători nu sunt cele scrise cu roșu în calendar, ci fiecare zi pe care o trăim și în care n-am făcut doar umbră pământului.

* Copilăria este singura vârstă pe care o trăim de două ori și, de fiecare dată, fără voia noastră.

* Orice apreciere are greutatea valorică a celui care o face.

* Cine reușește să se cunoască , știe în ce bancă a vieții să se așeze.

* Decât dintr-un neam prost, mai bine dintr-un neam de traistă.

prof. Octavian Guţu