Fortăreața vinului de la Camăr și o poveste de viață

Sunt zeci de butoaie, miroase a lemn de stejar, a struguri și vin, gândul îți sare la slănină friptă și la pită picurată, toate urmate de un pahar cu vin îndrăzneț, proaspăt, cu arome lemnoase și cu un miros îmbietor ce te face să simți bucuria tinereții și plăcerea vieții. Uneori uităm să trăim, iar povestea vinului de la Camăr te aduce cu picioarele pe pământ și te poate face să uiți măcar pentru o clipă de agitația cotidiană. Voiam de multă vreme să ajung la Camăr, să descopăr povestea vinului născută în viața sălăjeanului Szoboszlai Attila, un profesor de fizică și chimie pasionat de agricultură, un cunoscător al potențialului viticol al zonei.

Am ajuns la pensiunea Fort Silvan din Camăr pentru a vedea zona, pentru a vorbi despre vie, vin și despre turismul locului. Profesorul Szoboszlai Attila era plecat, dar m-a primit fiul său, Szoboszlai Györk, un tânăr implicat în activitatea afacerii de familie. Györk mi-a povestit că ideea unei fortărețe a vinului a apărut cu mulți ani în urmă, iar tatăl său a inițiat-o și pus-o în practică. Totul a început în urmă cu mai bine de un deceniu când familia Szoboszlai a înființat prima cultură de viță de vie, o cultură de aproximativ două hectare. Lucrurile au evoluat, cultura a fost extinsă, iar în prezent, familia Szoboszlai deține zeci de hectare de vie cu struguri albi și negri: Fetească Regală, Riesling Italian, Muscat Ottonel, Traminer, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră și Cadarcă. Povestea a continuat cu nevoia de a construi o pensiune și o cramă. Atât pensiunea cât și crama au fost construite și sunt funcționale deja de ani buni în localitatea Camăr. E ușor să ajungi acolo. De pe drumul principal se vede pensiunea, se vede crama, ambele fiind înconjurate de zeci de hectare de viță de vie. Pensiunea are spații pentru cazare, un restaurant și o sală de evenimente cu o capacitate de peste două sute de locuri.

Relaxare, vin și vise

La pensiune ajung anual sute de invitați, oaspeți din țară și străinătate, dar și tot mai mulți turiști dornici de a descoperi frumoasa lume a vinului de la Camăr. Aici s-a dezvoltat deja și turismul viticol. Oaspeții pot opta pentru plimbări în vie, activitate de relaxare urmată de momente culinare cu produse vânătorești, cu slănină friptă și pâine picurată alături de ceapă și alte bunătăți simple, locale, de calitate. Nu lipsește vinul, degustările fiind organizate ori de câte ori este nevoie. Oaspeții sunt invitați apoi în crama care găzduiește zeci de butoaie din lemn de stejar în care vinul ajunge pentru a se odihni, dar și pentru a primi note lemnoase aparte. Ceea ce m-a impresionat în cramă este curățenia, totul pare un laborator în care liniștea transformă locul într-un abis, unul în care te liniștești și îți bucuri papilele gustative.

Vinul rămâne în butoaie între 9 și 15 luni, în funcție de sortiment. Într-o altă încăpere a cramei se află rezervoarele metalice, rezervoare de inox, o tehnologie de ultimă generație care permite obținerea unor produse de calitate. Să nu uităm că vinul de la Camăr a fost medaliat în ultimii ani la concursuri naționale și internaționale. Temperatura este una constantă aici, umiditatea este atent monitorizată, aceste elemente fiind esențiale pentru a obține vinul dorit.

Am ieșit din cramă, iar privirea a rămas ațintită spre via cultivată la liziera pădurii, acolo unde zona oferă o priveliște de vis asupra întregii văi. Crama, cu o arhitectura unică, a fost construită din piatră și acoperită cu pământ. Are forma literei „U”, cu două intrări – ieșiri, fiecare latură având câte 25 de metri. Solurile brune de pădure, podzolice, acide, argiloase în substraturi le conferă strugurilor o aromă aparte, note unice. Viile Fort Silvan sunt cultivate într-un climat răcoros la limita nordică a viticulturii, dincolo de Paralela 47, unde strugurii ajung la maturitate și acumulează arome mult mai lent. Vinurile rezultate sunt complexe și echilibrate, cu o aciditate ridicată și un pronunțat caracter mineral. Acest lucru le face să fie ideale pentru a fi servite alături de cele mai diverse preparate culinare cărora le accentuează savoarea.





Piscină, vacanță și mult soare

În apropierea piscinei și a cramei se află în construcție mai multe piscine la interior și exterior. Nu am primit foarte multe detalii, e o surpriză la care se lucrează mult. Se dorește o alternativă și în Sălaj. Să nu uităm că mii de sălăjeni se duc anual în alte județe pentru a se putea bucura de apă, de piscine de dimensiuni ceva mai mari. Ce poate fi mai frumos pe timp de vară? Îți începi ziua cu o drumeție prin vie, prânzul îți este servit la marginea viei, urmează relaxarea la piscină, iar seara ți-o petreci în cramă și în restaurantul pensiunii. E o poveste despre vin, una care nu poate avea decât un final fericit.