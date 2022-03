Experții în Blackjack folosesc aceste reguli de aur când joacă online

Cazinourile online licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc oferă mai multe tipuri de Blackjack, unul dintre cele mai populare jocuri de cărți. Despre acest joc se spune că are cea mai bună rată de câștig, atât în secțiunea de mese electronice, cât și la mesele live.

De exemplu, Winmasters Casino are 13 de mese de „21” cu dealer live, cu miza minimă de la 5 lei la 250 de lei. Orice câștig dublează banii mizați, așadar, pe lângă distracția garantată, există și posibilitatea de a fi pe plus, în cazul în care jumătate plus unul dintre pariuri sunt câștigătoare.

Este de făcut o distincție destul de importantă între Blackjack-ul electronic și cel din secțiunea live. În primul caz, rezultatul jocului este determinat de un soft care funcționează pe baza unui mecanism de tipul Random Number Generator, exact ca la păcănele. Ca orice joc electronic, și „21” este caracterizat printr-un Payout setat de producător. Deși este foarte ridicat, așa cum spuneam, el rămâne o limitare. Dacă atinge limita superioară a fondului de premiere, scriptul face în așa fel încât jucătorul să piardă.

În schimb, un crupier nu are de unde să știe ce carte urmează. Dacă este norocos, un client al cazinoului live poate câștiga un număr nelimitat de runde (așa cum poate să și piardă, dacă este într-o zi proastă). Deosebirea dintre Blackjack și alte jocuri de cazino, precum sloturile sau ruleta, este că jucătorul de „21” are un cuvânt de spus în deciderea rezultatului, prin alegerile făcute între prima și a doua împărțire a cărților.

Inspirația este importantă în acel moment, dar și mai mult contează respectarea unor reguli care îl ajută pe amatorul de Blackjack să ia decizii rapide, urmând anumite tipare. Iată câteva bune practici ale jucătorilor pricepuți:

În cazul în care prima carte este între 2 şi 8, jucătorii experimentați mai cer cel puțin o carte. Dacă prima carte are valoarea 9, ei dublează miza numai dacă, concomitent, prima carte a dealerului este cuprinsă între 2 şi 6. În situația în care prima carte este As sau valoarea totală a cărților primite la prima mână este 11, experții dublează miza în cazul în care cartea cu fața în sus a crupierului are valoarea între 2 și 10. Se mai cere o carte dacă suma cărților jucătorului este între 12 şi 16, iar dealreul are o carte de la 7 până la As. Niciun jucător cu experiență nu mai cere carte dacă totalizează 17, 18, 19 sau 20 de puncte.

Un începător este în mare dificultate atunci când primește cărți cu valoarea totală între 13 și 15. Ei bine, pasionații de Blackjack recomandă să se mai ceară o carte în acest caz. Dacă cele două cărți din mână totalizează 16 sau 17 puncte, se dublează miza numai dacă dealerul are prima carte între 2 și 6. Dacă suma este 18, se dublează dacă prima carte a crupierului este între 2 și 6, respectiv se stă dacă această carte este 7 sau 8. O carte cu valoarea 9 de partea dealerului echivalează cu încă o carte solicitată de clientul cazinoului.

Potrivit recomandărilor făcute de jucătorii cu multă experiență, se face Split (mâna este împărțită în două pariuri) când jucătorul are un As și o carte cu valoarea 8. „În cazul în care îți va pica 9, împarte doar dacă dealerul nu are 7, 10 sau as. De asemenea, împarte când ai 2, 3, 6 sau 7 doar dacă dealerul are prima carte de la 2 la 7”, mai spun experții.

În fine, cei care abia acum învață „tainele” jocului „21” sunt sfătuiți să apeleze la strategia „stay and hope”. În principiu, ea presupune asumarea riscului de a nu mai cere nicio carte în cazul în care valoarea totală a cărților primite în prima împărțire este mai mare de 11, în speranța că dealerul va face „bust”, adică va depăși valoarea limită trăgând trei sau mai multe cărți.