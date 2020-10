Evenimentele, inclusiv cele de familie: maximum 50 de persoane

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj a anunțat, miercuri, adoptarea de noi măsuri și restricții ca urmare a creşterii substanţiale a numărului de infectări cu Covid-19. Grupul Suport CJSU a discutat, de asemenea, intensificarea măsurilor de control în transportul în comun, piețe și târguri și a altor spații aglomerate. Evenimentele de familie cum sunt nunțile, botezurile, petrecerile, majoratele etc. se pot desfășura în limita a 50 de persoane, cu respectarea distanțării fizice. “Avem obligația, printr-un efort interinstituțional, să oprim creșterea numărului de cazuri. Pe aceasta cale, trebuie să-i responsabilizam cu orice preț pe primari, pe șefii de instituții publice, pe managerii firmelor cu personal angajat, patronii și șefii de hoteluri, restaurante și cafenele, furnizorii de servicii publice și private, directorii de scoli, cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de protecție și prevenție. De asemenea, părinții au obligația să-și responsabilizeze copiii sau chiar să le interzică participarea la evenimente cu risc de transmitere, însă, de multe ori, chiar ei insistă pentru organizarea unor astfel de evenimente private. Măsurile au eficiență zero sau tind spre zero dacă nu există o cooperare între autorități, șefi de instituții publice sau private, cei care controlează respectarea măsurilor (poliție, jandarmi) și cetățeni. Dacă cetățenii nu sunt responsabilizați și respectă măsurile doar de frica amenzilor, atunci efectele sunt nule. La nivel territorial, primarii sunt cei care coordonează aplicarea măsurilor de prevenire, pentru că ei conduc Comitetele Locale pentru Situații de Urgenta și au la dispoziție resursele umane și materiale pe care nu trebuie decât să le pună în mișcare.

Avem opt localități în care nu am avut niciun caz confirmat de la începutul epidemiei (Cizer, Carastelec, Cristolț, Dragu, Fildu de Jos, Halmășd, Rus și Zimbor). Avem, totodată, 25 de UAT-uri fară cazuri active și unde nu este necesară luarea măsurilor suplimentare. Sălăjenii din localitățile unde avem un număr mare de îmbolnăviri cu Covid-19, trebuie să se aștepte la noi restricții precum și la măsuri de verificare a respectării regulilor. Măsurile luate trebuie adaptate în funcție de evoluția cazurilor. Presiunea este foarte mare pe sistemul medical și dacă nu luam măsuri din timp, acesta nu va putea face față. Specialiștii din domeniul medical au venit la CJSU cu propuneri de restricții, după ce rata cumulativă a îmbolnăvirilor la mia de locuitori, în 14 zile, a depașit în unele localități din județ 1,5 cazuri. Măsurile nu vor fi populare, dimpotrivă, dar ele trebuie luate cu orice risc. Viața oamenilor este mai importantă decât orice interes politic sau de altă natură”, a spus prefectul județului Sălaj, Virgil Țurcaș, în cadrul conferinței de presă de ieri.