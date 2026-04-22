Concedieri colective în Sălaj

O firmă de prelucrare a lemnului din comuna Surduc a concediat aproximativ 70 de salariați. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul Instituției Prefectului Sălaj. Potrivit prefectului Claudiu Bîrsan, în județ există semnale că sectorul de prelucrare a lemnului se confruntă cu probleme. Cauza? Importurile masive din China, războiul din Ucraina și scumpirea carburanților. Cel puțin deocamdată, în județ n-au mai fost anunțate alte disponibilizări colective. În cazul firmei din Surduc, salariații concediați sunt incluși în programe de reconversie. Vestea bună este că o altă firmă a anunțat că va prelua o parte din muncitorii concediați.

