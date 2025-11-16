Elevii și profesorii de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” oferă sprijin celor aflați în dificultate

Un simplu gest poate face o mare diferență, iar ceea ce pentru unii pare nesemnificativ, pentru alții poate fi o adevărată bucurie și speranță în sufletele celor mai puțin norocoși.

Colectivul de elevi și profesorii Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei se remarcă an de an nu doar prin rezultatele deosebite la învățătură, ci și prin implicarea constantă în acțiuni comunitare.

Vineri, 14 noiembrie, liceenii și cadrele didactice ale colegiului șimleuan au dăruit din suflet, participând la o acțiune de colectare și donare de alimente către Crucea Roșie Sălaj.

Prin acest gest, persoanele aflate în dificultate vor primi sprijinul de care au nevoie, iar cei implicați demonstrând încă o dată că binele se construiește împreună. Toate alimentele strânse vor ajunge la persoanele din județ aflate în nevoie.