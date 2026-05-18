Ură și răzbunare

Daniel Mureșan

Extremismul în România nu e de ieri de azi, mișcările antisemite începând în vremea Primul Război Mondial. Și s-au tot rostogolit, am cam avut pică pe aproape toți vecinii. În ultimii ani, ascensiunea AUR pare o renaștere a vechilor ideologii. Doar că auriferii sunt cam tot în etapa de formare, fără o ideologie clară.

Până acum nu au prea activat structuri în teritoriu, fapt pentru care, paradoxal, au fost stabili pe scena politică românească. A fost o construcție pe fondul colectiv al percepției negative față de clasa politică tradițională. Dar acum, dându-și seama că lucrurile evoluează, partidul construiește în teritoriu. Cam cum construiau comuniștii după 1948. Mulți dintre membrii noi sunt oameni neîmpliniți, cu o ură veche în ei, ce așteaptă răzbunarea. Nu contează pe cine se răzbună, pentru ei contează țelul.

AUR a reușit să adune extremismul autohton din toate direcțiile, vezi PSD care nici nu se mai ascunde. Doar că la un moment dat va avea loc o implozie și nu se știe cine pe cine va absorbi. Curentele extremiste din perioada interbelică găseau mereu vinovați în ceilalți, aveau priză la pensionari și oameni săraci, dar mai ales la politicienii mărunți, dornici de căpătuială rapidă. Cam așa încearcă să facă și AUR-ul. Mai mult, George Simion a făcut o nuntă á la Zelea Codreanu. Iar Călin Georgescu seamănă cu A.C. Cuza, doar că acesta din urmă a fost devorat de lupii tineri pe care i-a crescut. Sau poate că așa e scenariul.

Din păcate, ciclic, partidele extremiste ce își spun naționaliste apar în România, dar și în Europa. Sunt tot mai mulți oameni needucați ce nu pot discerne între nemulțumirile cotidiene și votarea unor extremiști.