Rezultate de excepție pentru elevul zălăuan Andrei Ciortea-Suciu

Îl cunosc de câțiva ani pe Andrei Ciortea-Suciu, elev al Colegiului Național „Silvania” din Zalău, un tânăr care se remarcă prin rezultate educaționale de excepție. De această dată, Andrei a obținut medalia de argint, dar și mențiune în cadrul probelor cuprinse în etapa națională a Olimpiadei de Securitate Cibernetică. Este un rezultat care reflectă multă muncă, consecvență și pasiune pentru ceea ce face. „Mulțumim din suflet profesorilor de la Colegiul Național Silvania Zalău pentru sprijinul, răbdarea și încrederea acordate. Pentru noi contează enorm că Andrei are alături oameni care îl susțin și îl ghidează. Mergem mai departe, cu aceeași bucurie de a învăța și de a evolua”, este o parte din mesajul mamei olimpicului sălăjean. Felicitări, Andrei!

