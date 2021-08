DRAGOŞ DAMIAN, CEO TERAPIA: ”POLIDIN, o marcă emblematică, cladită cu trudă timp de ani de zile, facută praf de nepricepuţi”

POLIDIN, o marcă emblematică, clădită cu trudă timp de ani de zile, făcută praf de nepricepuţi”, a scris Dragoş Damian, CEO Terapia, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Dragoş Damian: ”NOUL POLIDIN vă avea succes prin investiţii masive în marketing, nu prin dezvoltarea unei formule sau forme de prezentare pe care o au deja 100 de competitori

Institutul Cantacuzino, proprietarul mărcii POLIDIN, a fost cu ani în urmă de talia Institutului Pasteur din Franţa şi a Institutului Gamaleya din Rusia. Am notat obsedant din 2013 încoace că închiderea producţiei institutului este un act de trădare a suveranităţii naţionale şi economice pentru că a lăsat cale liberă importurilor competiţiei. Nota bene, piaţă medicamentelor şi a celorlalte produse fabricate odinioară de institut se ridică astăzi la circa 1 miliard de lei şi vă continua să crească după pandemie.

Ar trebui să bucure ştirea că Institutul Cantacuzino înviorează Polidin, cel care a imunizat generaţia decreteilor – dar nu este chiar aşa. Din păcate compoziţia şi modul de fabricaţie din anii 1990 a mărcii Polidin şi a celorlalte produse din institut nu sunt conforme cu standardele de calitate din 2021. Şi, subliniez, compoziţia şi modul de fabricaţie – la a căror reformulare trebuia să înceapă să se lucreze din 2000 – nu este vorba despre marca în sine care este aur curat.

Aşadar, revigorarea Polidinului trebuie făcută înţelegând valoarea mărcii şi capitalizarea ei de piaţă – brand equity – la care se adaugă interesul unui consumator care este tot mai informat.

Pentru că dacă veţi caută o formula de imunostimulant orice specialist vă poate sugera una, propolis + soc + vitamina C, încă una, propolis + echinaceea + vitamina C, şi încă una, propolis + lactobacillus + vitamina C. Nu trebuie investit nici în cercetare de laborator, nici în bioreactoare şi nici în echipamente de fabricaţie, pentru că orice director de dezvoltare din industrie ştie cel puţin 5 producători din Europa care pot fabrica sub contract (în „lohn”) o formula originala de tip immunity boost în 10 forme de prezentare atractiva.

Puterea POLIDIN-ului stă în MARCĂ, în modul în care se vă investi în poziţionarea faţă de consumator într-o piaţă de publicitate care se ridică, în 2018, la 1,2 miliarde Euro (nenegociat). Banii trebuie daţi pe reclamă, nu pe inventarea unor formule sau forme de prezentare pe care deja toţi ceilalţi importatori le au.

Astfel încât, sfatul către generalii cu multe stele din Institutul Cantacuzino este să nu mai risipească bani în dezvoltare şi producţie, ci în marketing. Indiferent ce vă fi în compoziţia Polidin – sau RePolidin, o sugestie pentru like de la tânără generaţie – acesta, că şi marca, trebuie adus în contemporaneitate, pentru că generaţia decreteilor, categoria de vârstă familiara cu numele, oricât de nostalgică ar fi, nu este suficientă pentru un succes de box-office.

Sau, chiar un sfat mai bun, puneţi mâna pe telefon şi sunaţi la Farmec, întrebaţi-i cum au reuşit să facă din alte două mărci legendare, Gerovital şi Aslavital, fenomene de marketing care se bat de la egal la egal cu toţi giganţii cosmeticii mondiale”.

