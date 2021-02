Dotările esenţiale pentru autoturismul tău

Echiparea unei masini de oras este usor diferita fata de echiparea unei masini pregatita pentru drum lung, dar multe dintre accesoriile necesare sunt aceleasi, si le facem o trecere in revista chiar acum.

Acte

Pe lista documentelor pe care trebuie sa le ai in masina pentru a te afla cu ea, in legalitate, pe drumurile publice, se numara: actul tau de identitate si permisul de conducere si certificatul de inmatriculare al masinii, insotit de certificatul de inspectie tehnica periodica.

In certificatul de inmatriculare al masinii trebuie mentionata perioada de valabilitate a ITP-ului. Asigurarea RCA trebuie sa fie de asemenea prezenta si valabila.

Absenta documentelor te “costa” 6 – 8 puncte amenda, deci nu e ieftin sa fii uituc. Daca refuzi sa prezinti documentele sau sa permiti verificarea masinii, se pot adauga inca 4 puncte amenda la penalizarea totala.

Roata de rezerva si accesoriile necesare schimbului de roti

Daca luam in calcul calitatea drumurilor din tara, sa faci o pana nu mai este o posibilitate, ci o probabilitate. Roata de rezerva are compartimentul propriu in portbagaj, si tot pe acolo ar trebui sa gasesti cricul si cheia de roti.

Unele masini au ceea ce se numeste kit de pana, in loc de roata de rezerva. Ar fi bine sa stii sa il folosesti si sa il inlocuiesti cat mai curand dupa utilizare.

Extinctor, triunghiuri si vesta reflectorizanta

Legislatia rutiera spune ca “Pentru a fi condus pe drumurile publice, fiecare autovehicul…. trebuie sa fie dotat cu doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu omologate”. Vesta reflectorizanta nu este specificata ca obligatorie in legislatia romaneasca, in schimb este mentionata in legislatia altor tari europene.

Un alt lucru la care trebuie sa fii atent este sa verifici ca accesoriile sunt in perfecta stare de functionare si in termenul de valabilitate: de pilda, pentru un stingator auto, valabilitate 5 ani; dupa data expirarii, chiar daca nu a fost folosit niciodata, el trebuie inlocuit.

Trusa de prim ajutor

Conform articolului 8 din Codul Rutier, masinile trebuie sa fie echipate obligatoriu cu trusa de prim ajutor. Continutul acesteia este reglementat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr 987/2007: un dispozitiv pentru respiratie gura la gura cu valva unidirectionala sau cu filtru, o rola de leucoplast, o foarfeca cu varfuri boante, minim 4 plasturi, minim 5 pachete de catre 25 bucati de comprese sterile, minim 4 fese de tifon, doua bucati de bandaj triunghiular nedeformabil, minim 4 bucati de pansament steril absorbant, 2 perechi de manusi de unica folosinta, minim 6 ace de siguranta, minim o folie de supravietuire, brosura cu instructiuni si lista cu continutul trusei.

Exista o multime de specificatii legate de dimensiunile fiecaruia dintre aceste articole si precizari suplimentare despre conditiile in care trusa medicala este considerata conforma; poti citi mai multe aici.

Lanterna

Lanterna este un accesoriu foarte necesar si la indemana, nu numai cand te deplasezi pe timp de noapte ci si cand ai nevoie sa verifici ceva ce se intampla sub autoturism, de pilda.

Recomandam varianta cu baterii cu conditia sa ai si baterii de schimb, pe care sa le verifici periodic, mai ales in sezonul rece. Lanterna cu acumulator cu dinam poate fi o varianta mai fiabila, in unele situatii.

Compresor auto

Compresorul auto este solutia ideala in cazul unei pene, cand preferi mai degraba sa mergi la vulcanizare decat sa iti pui la treaba talentele de mecanic. Dar el se poate dovedi util in numeroase alte ocazii: pentru a umfla mingea copilului, pentru a umfla rotile de la bicicleta, pentru salteaua de camping, piscina copilului si asa mai departe. Un ghid de achizitie ti-ar putea fi de folos in cazul in care planuiesti sa cumperi unul si nu stii ce aspecte merita avute in vedere.

Ochelari de soare

Imagineaza-ti “placerea” sofatului la apus sau la rasarit, cu soarele in fata, cand nici un parasolar nu te poate ajuta. Gandeste-te cat de obositor este sa conduci intr-o zi foarte insorita, sau cand peisajul e acoperit de zapada. Chiar daca nu obisnuiesti sa porti ochelari de soare, in masina ei se pot dovedi veritabile accesorii pentru siguranta.

Accesorii de iarna

In afara de anvelopele de iarna, care trebuie montate obligatoriu inainte de prima ninsoare, legislatia nu prevede nimic in legatura cu alte accesorii pentru deplasarea pe timp de iarna. Totusi, se recomanda sa ai masina dotata cu lopata de zapada, cu un set de lanturi de roti si, pentru masinile mai mari, chiar cu un sac cu nisip.

Macar o patura groasa ar trebui sa isi gaseasca si ea locul in masina, atunci cand pleci la drum lung pe timp de iarna. Si nu uita racleta pentru geamuri si spray-ul de degivrare.

Carpa, servetele umede si uscate

Sa fim sinceri, servetele umede si uscate probabil ai si pe birou, si in poseta, si in rucsacul de drumetie, si nu s-ar intampla asta daca nu ar fi atat de utile. Asadar e de la sine inteles ca, undeva in masina, ar trebui sa incapa si aceste obiecte.

In ceea ce priveste carpa – ei bine, oricand poate fi nevoie sa stergi ceva, asadar e si ea binevenita.

Tu ce mai pui in portbagaj?