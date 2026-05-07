Doliu la Spitalul Județean de Urgență din Zalău. A murit o apreciată asistentă medicală

Cea mai mare unitate spitalicească din Sălaj este în doliu. Echipa Spitalului Județean de Urgență Zalău anunță trecerea la cele veșnice a a celei care a fost asistentă medicală în cadrul Secției de Oncologie, Mureșan Monica Magdalena. „O vom păstra în amintire ca pe un om de aleasă omenie, dedicat profesiei și celor din jur. În aceste clipe grele, suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe, precum și multă putere pentru a trece peste această pierdere dureroasă. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, este mesajul conducerii unității medicale.

