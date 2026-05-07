Apel al Primăriei Hida către localnici: nu mai aruncați dejecții de animale, haine și șervețele umede în canalizare

Printr-un program de finanțare de aproximativ trei milioane de euro, în comuna Hida a fost realizată o rețea de canalizare în localitățile Hida, Sânpetru Almașului, Baica și Racâș pe arterele principale și un număr de 700 de racorduri cu proiect de extindere. Potrivit Primăriei Hida, rețeaua și stația de epurare trebuiau predate la un operator autorizat, respectiv la Compania de Apă Someș. Autoritățile atrag atenția că din cauza problemelor privind utilizarea incorectă a canalizării, predarea către operatorul autorizat nu poate fi realizată deocamdată. Primăria avertizează că în canalizare au fost găsite șervețele umede din material textil, dejecții de la animale și alte obiecte, care cauzează blocaje și alte probleme. Rețeaua de canalizare implică foarte multe costuri (chimicale, reparații pompe, curent electric, personal la întreținere, analize de laborator, penalizări pentru anumite depășiri chimice etc.), acesta fiind motivul pentru care populația din zonă trebuie să înțeleagă că în canalizare nu pot fi aruncate haine, șervețele umede, tampoane sanitare și alte obiecte care pot bloca circuitul.

