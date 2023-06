Doi frați din Sălaj, proprietarii unei colecții impresionante de mașini BMW

Sunt pasionați de mașini BMW, dețin zeci de modele fabricate de producătorul german, unele sunt modele rare, iar altele au făcut istorie. Toate sunt funcționale, sunt bine îngrijite, iar altele sunt rare și foarte rare, dar le puteți vedea pe străzile Zalăului.

Frații Maxim dețin zeci de mașini BMW, o adevărată colecție. Cele mai multe sunt mașini funcționale, arată impecabil, sunt însoțite de povestea lor, sunt prezentate în târguri și expoziții dedicate mașinilor clasice, iar altele au fost cumpărate doar pe post de „donator”, pentru piese de schimb, iar asta pentru că la unele exemplare, găsirea unor piese de schimb originale este aproape imposibilă. Pe frații Maxim, proprietarii impresionantei colecții, i-am întâlnit la ediția din acest an a târgului de mașini clasice, eveniment organizat la Zalău de Retromobil Club Sălaj, sub coordonarea lui Tiberiu Păușan. Iosif Maxim, unul dintre cei doi frați, mi-a spus că totul este o pasiune, o „boală”, poate chiar un vis sau o dorință, o bucurie. Teo este fratele lui Iosif. Amândoi iubesc mașinile BMW, le cumpără, le repară, le îngrijesc și le expun cu diferite ocazii. Sarcinile sunt foarte bine definite și împărțite între cei doi frați. Amândoi le dețin, sunt ale lor, dar fiecare are sarcini diferite în păstrarea și întreținerea colecției ce numără zeci de automobile. BMW 318 cabriolet din 1992, cel numit „Ursuleț”, este prima mașină de la care au pornit frații Maxim în acestă poveste, iar mașina în sine este o poveste. Un alt model deținut este E 36-325 cu motor de 2.5 litri, mașină fabricată în 1993, iar toate mașinile expuse la expoziția din Zalău reprezintă trei generații de Seria 3. Desigur, modelele deținute sunt multe, unele rare, chiar foarte rare. Cei doi frați dețin modele văzute mai mult prin filmele în care au fost conduse de actori care au jucat rolul unor avocați, judecători sau medici.

Ce spune familia?

Da, colecția numără cel puțin 35 de mașini, iar numărul acestora oscilează. Este o colecție vie, se transformă, crește, se modifică în funcție de dorințe și necesități. I-am întrebat pe cei doi frați despre această pasiune pentru marca BMW. Au oftat, i-am văzut privindu-și mașinile. Se vede de la o poștă că le sunt dragi, că le respectă, le cunosc, le îngrijesc. Acești oameni sunt colecționari adevărați.

Știu povestea mașinilor, cunosc detalii tehnice impresionante. Unul dintre cei doi Maxim mi-a spus că e dragoste pură, iar iubirea nu se discută, se trăiește. Pasiunea celor doi pentru BMW a apărut în copilărie. Unul dintre proprietarii colecției este automatist, iar celălalt deține o firmă de transport. Cei doi recunosc că pasiunea este una costisitoare, dar n-ar renunța la nimic pentru ea. I-am mai întrebat ceva pe cei doi frați. Cum îi vede familia, cum le este privită pasiunea de cei apropiați? Răspunsul lor a fost direct: „Ne consideră bolnavi și ciudați”. Da, este o boală, dar o boală frumoasă, o pasiune de-o viață.