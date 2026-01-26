Doar 19% dintre cetăţeni consideră că ţara noastră merge într-o direcţie bună

Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie.

În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obţine 35% din voturi, menţinându-se pe primul loc. PSD este cotat cu 23%, iar PNL cu 18%. USR ar obţine 10%, în timp ce UDMR şi S.O.S. România sunt creditate fiecare cu 5%, a indicat sondajul.

Conform CURS, fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este evaluat pozitiv de 36% dintre respondenţi, 60% fiind opinii negative, iar liderul AUR, George Simion, şi preşedintele Nicuşor Dan obţin niveluri similare de încredere de 32%, respectiv 31%, în condiţiile unor rate ridicate de neîncredere de peste 60%.

Datele sondajului mai indică faptul că premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, se confruntă cu un nivel „accentuat” de respingere de peste 70%, în timp ce liderul S.O.S., Diana Şosoacă, înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%.

Armata, Biserica şi Pompierii se bucură de cea mai bună imagine, cu procente de încredere cuprinse între 61% şi 80%, în timp ce Poliţia şi Uniunea Europeană depăşesc uşor pragul de 50% opinii pozitive.

La polul opus, instituţiile politice şi cele ale Justiţiei sunt evaluate predominant negativ: Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi, Guvernul şi Curtea Constituţională de 73%, iar Preşedinţia de 67%, mai arată CURS.

Aşteptările populaţiei pentru anul 2026 sunt predominant negative – 63% dintre respondenţi cred că situaţia lor economică şi nivelul de trai se vor înrăutăţi comparativ cu 2025, în timp ce 29% se aşteaptă la o stagnare.

Doar 7% anticipează o îmbunătăţire, iar 1% nu au o opinie clară, date ce indică o lipsă aproape totală de optimism economic la nivelul populaţiei, explică realizatorii sondajului.

În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova cu România, susţinut public de preşedinta Maia Sandu, 56% dintre respondenţi declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În acelaşi timp, 37% afirmă că nu ar susţine un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1.067 respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani şi peste. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14 – 23 ianuarie. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro