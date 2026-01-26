RAFTUL CU CARTE: Îngeri şi draci

autori: Gabriele Amorth

Așa cum ne-a obișnuit, părintele Gabriele Amorth, renumitul exorcist șef al Romei, dezvoltă subiectele cheie ale ministerului exorcismului, acoperind detalii importante despre problemele demonice sau oculte. El folosește exemple concrete din experiențele sale și ale altor exorciști pentru a-și ilustra și susține punctele de vedere.

În această carte captivantă, don Amorth abordează amănunțit și concis subiectul exorcizării, relatându-ne numeroasele sale experiențe ca preot care se luptă cu Satana pentru a ușura marea suferință a oamenilor aflați în ghearele răului. Importanța ministerului de alungare a demonilor reiese în mod clar din Evanghelii, din acțiunile apostolilor și din istoria Bisericii. Părintele Amorth îi permite cititorului să fie martor la acțiunile exorcistului, să experimenteze ceea ce vede și face un exorcist. De asemenea, ne dezvăluie cât de puțin pot face știința, psihologia și medicina modernă pentru a-i ajuta pe cei aflați sub influența Satanei și că doar puterea lui Hristos îi poate elibera de acest tip de suferință mentală, spirituală sau fizică.

Exorciști și magi; Probleme de doctrină; Diferite curiozități și simptome particulare; Să vorbim despre Satana; Mijloace de eliberare; Fenomene de posesie; Rolul medicului;uteri și beneficii; Medii de viață și spirite bune

