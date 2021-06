Deratizarea realizată de o firmă autorizată DDD

Deratizarea reprezinta un serviciu esential, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice sau institutiile publice. Acesta trebuie prestat doar de catre o firma autorizata cu personal special instruit.

Multe persoane fac confuzia intre serviciile de deratizare si cele de dezinsectie, insa diferentierea este una destul de clara si face referire la actiunea asupra daunatorilor. Mai exact deratizarea este procesul prin care se urmareste eliminarea daunatorilor de tip rozatoare, precum soarecii si sobolanii, iar dezinsectia urmareste eliminarea insectelor (tantari, gandaci, plosnite, capuse, etc.).

Deratizarea realizata de o firma autorizata

Executia unei astfel de lucrari, realizata de o firma specializata in deratizare, are la baza un proces destul de amplu, care incepe cu o etapa de analiza a spatiului infestat, extrem de importanta pentru tot procesul de deratizare.

In acest prim stadiu, sunt prelevate informatii despre gradul de infestare, despre daunatori, despre traseele de migrare ale acestora si mai ales despre locurile din care acestia reusesc sa se hraneasca. Gunoiul menajer reprezinta principala sursa de hrana a soarecilor si sobolanilor, iar inainte de a incepe efectiv deratizarea, aceste surse de hrana trebuie eliminate sau izolate, astfel incat daunatorii sa nu poata patrunde.

Momeala destinate rozatoarelor este un solida, numita raticide. Acesta este introdusa in niste cutii speciale pe o tija, precum o frigaruie. Soarecii si sobolanii se simt confortabili la adapost, asadar in cadrul acestor statii de intoxicare ei se vor hrani in liniste.

Raticidele utilizate de firmele autorizate de deratizare sunt unele care actioneaza la aproximativ 24 de ore de la ingerarea lor, astfel incat soarecii si sobolanii sa nu moara langa statie. Restul daunatorilor pot sesiza faptul ca este o problema si nu se vor mai hranii din locul respectiv.

In cazul unor infestari mai serioase, interventiile de deratizare pot fi mai multe, in functie de recomandarile pe care echipa de interventie le face. Acest lucru este esential, deoarece o familie de soare sau sobolani poate ajunge pana la 200 de capete.

Costurile unei interventii profesionale nu pot fi estimate fara mai multe informatii relevante precum dimensiunea spatiului care urmeaza sa fie tratat, tipul acestuia sau gradul de infestare. In cazul in care doresti sa apelezi la serviciile unei firme de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, atunci trebuie sa te asiguri ca cunosti toate informatiile de mai sus, astfel incat firma sa iti poata realiza o oferta cat mai aproape de realitate.