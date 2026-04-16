De „respectuoși” ce sunt în trafic, zeci de sălăjeni au rămas fără permis de conducere

În perioada 10–14 aprilie, în contextul minivacanței prilejuite de sărbătorile pascale marcate de creștinii ortodocși, polițiștii sălăjeni au fost la datorie, alături de jandarmi, pompieri și reprezentanți ai altor instituții, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a celor comise cu violență, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru creșterea disciplinei rutiere. Oamenii legii au acționat și pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în vederea menținerii siguranței tuturor participanților la trafic.

Prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 au fost primite, în această perioadă, peste 80 de solicitări. În cele patru zile, polițiștii sălajeni au legitimat peste 1.000 de persoane, au verificat peste 850 de autovehicule, efectuând peste 700 de testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea consumului de alcool sau de substanțe cu efect psihoactiv. Ca urmare a abaterilor constatate polițiștii au aplicat 536 de sancțiuni contravenționale în valoare de 184.934 de lei, dintre care 251 au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier, 55 pentru încălcarea prevederilor privind normele de conviețuire socială, iar restul au fost aplicate conform altor acte normative. În urma abaterilor rutiere, au fost aplicate și măsurile complementare de reținere a 29 de permise de conducere și retragere a 25 de certificate de înmatriculare. Dintre acestea, 95 au fost pentru depășirea limitelor legale de viteză, patru pentru conducere sub influența alcoolului, 26 pentru lipsa centurii de siguranță, o altă sancțiune a fost aplicată pentru folosirea telefonului mobil fără sistemul de tip „mâini liber”, iar 125 sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.