A furat 100 de kilograme de carne

La data de 11 decembrie 2025, polițiștii zălăuani au fost sesizați, prin plângere, de către un bărbat de 57 de ani, din municipiul Zalău, cu privire la faptul că în perioada 10–11 decembrie 2025, persoane necunoscute au pătruns în curtea unei societăți comerciale, având ca obiect de activitate dezmembrarea autovehiculelor, cu punct de lucru în comuna Crișeni, de unde au furat 6 catalizatoare, 35 de radiatoare auto, 6 acumulatoare auto, o mașină de înfiletat, un flex electric, o roabă din aluminiu și aproximativ 100 de kilograme de carne de porc, cauzând un prejudiciu de aproximativ 28.700 de lei.

Miercuri, polițiștii zălăuani au identificat un tânăr de 24 de ani, din comuna Bogdand, județul Satu Mare, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, față de care, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău și cu sprijinul polițiștilor Secției 4 Poliție Beltiug din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei și a recuperării prejudiciului cauzat.

În cursul zilei de 16 aprilie, tânărul va fi prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

