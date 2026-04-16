Sute de sălăjeni au „îmbogățit” o pădure cu puieți de gorun și tei

Direcţia Silvică Sălaj în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj și Instituția Prefectului Județul Sălaj, a organizat miercuri, 15 aprilie, o acţiune de plantare de puieţi, în raza Ocolului Silvic Cehu Silvaniei, în pădurea statului. La eveniment au fost prezenți peste 360 de participanți din cadrul acestor instituții, care au efectuat lucrări de completare cu puieţi din speciile gorun și tei, pe o suprafață de peste două hectare.

„Mulțumim sincer tuturor participanților pentru implicarea și energia oferită în cadrul activității de plantare! Ne punem nădejdea că puieții plantați azi în cadrul proiectului <Pădurea Erasmus> vor prinde rădăcini puternice, pentru un mediu mai verde și mai sănătos. Totodată suntem siguri că activitatea desfășurată azi în fondul forestier, va avea ecou și în sălile de clasă în activitatea de formare a viitoarelor generații mai responsabile cu mediul înconjurător. Efortul comun al tuturor instituțiilor implicate va avea ca rezultat gestionarea durabilă a resurselor forestiere”, a declarat directorul Direcției Silvice Sălaj, Bogdan Pop.