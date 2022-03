De ce să alegi oja semipermanentă?

Manichiura este una dintre cele mai frumoase meserii in saloanele de infrumusetare. Satisfactia pe care o au manichiuristele atunci cand vad multumirea in privirea clientei este de nedescris. Majoritatea ne dorim unghii frumoase, lungi si ingrijite. Cu atat mai mult cu cat le putem aplica rapid, atat la salon cat si acasa.

Una dintre optiunile din manichiura foarte utile in realizarea unei manichiuri este oja semipermanenta. Aceasta ne ajuta sa avem o manichiura rapida care rezista pe unghii si care are un aspect lucios. Indiferent cata treaba facem cu mainile noastre, aceste unghii cu oja semipermanenta rezista. Luciul lor rezista si nu se ciobesc.

Oja semipermanenta trebuie sa fie acesibila ca pret. Daca dorim pentru salonul nostru de infrumusetare sau dorim sa achizitionam acasa un astfel de kit de manichiura, trebuie sa fie si accesbil ca pret. Oja semipermanenta ieftina se gaseste la un click distanta. O gama variata de culori si produse pentru o astfel de manichiura o au cei de la Lila Rossa. Acestia au preturi accesibile pentru produse, foarte bune calitativ. O astfel de manichiura se face relativ usor. Se aplica cu usurinta si, datorita calitatii produselor de la Lila Rossa, veti reusi sa adaugati un singur strat, fiind foarte pigmentata culoarea ojei.

In saloanele de infrumusetare, oja semipermanenta se foloseste inclusiv pe manichiura cu tipsuri. Chiar daca se aplica unghiile false se poate aplica si acest gen de oja. Oja semipermanenta este foarte ceruta in saloanele de infrumusetare de catre majoritatea doamnelor. Rezistanta ei pe unghii a facut-o sa fie cat mai ceruta.

Atunci cand avem o nunta in familie, sau alt eveniment, si ne trebuie o manichiura rapida si perfecta, apelam la oja semipermanenta. Fie ca vrem sa o facem acasa, pentru ca stim cum se aplica, fie ca alegem sa obtinem o manichiura la salon, apelam la tipsuri. Manichiura cu unghii false este tot mai cauta in randul fetelor din ziua de azi. Pana la urma, ideea este sa ai unghii lungi si frumoase aplicand doar tipsuri. Sa poti sa ai in maxim doua ore unghiile lungi mult dorite. Sa poti sa ai unghii lungi, tari si rezistente. Oja semipermanenta se poate aplica atat pe unghia naturala, cat si pe unghiile cu tipsuri fie ele cu gel, polygel, gel acrilic sau constructie.