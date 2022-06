De ce iubim obiectele în miniatură?

Atracția noastră pentru miniaturi este interesantă și datează de secole. Acestea au devenit obiecte ale adorației din diverse motive și în diferite moduri, în fel de fel de domenii. De exemplu, atunci când casele de păpuși au ajuns în secolul al XVII-lea în Germania și Olanda, nu au fost văzute nicidecum drept jucării. Multe dintre ele au ajuns să fie expuse în muzee; altele erau casete prețioase pentru femeile bogate, care le umpleau cu creații scumpe. Pe de altă parte, primele căsuțe de păpuși pe post de jucării au avut o bucătărie, tigăi de mărimea unghiei și ceainice de cupru, concepute ca instrumente instructive, care să arate cum se întreține o casă adevărată.

De la artiști care sunt capabili să creeze lumi fantastice noi, la scară mică, până la bunici care încarcă mesele de la târgul local de miniaturi, acestea reprezintă o afacere care presupune genuri și abordări diferite.

Lucrurile în miniatură invită la respect pentru măiestria lor și delicatețea modului în care sunt create, dar acesta este doar un mic aspect al atractivității lor. O parte a fanteziei caselor în miniatură și a accesoriilor lor este aceea că oferă o viață alternativă. Mai degrabă, similar cu jocul The Sims, care oferă utilizatorilor șansa de a-și construi și decora casele virtuale de vis într-o opulență de neimaginat. E ca și cum experimentezi ceva ce nu vei putea avea niciodată la dimensiune completă. Un Rembrandt în sufragerie este perfect realizabil când are dimensiunea unui timbru poștal.

Obiectele neînsuflețite, cum ar fi jucăriile, primesc adesea multă atenție. Ursulețul de pluș a evoluat de-a lungul anilor și a devenit tot mai drăguț. Considerăm că miniaturile sunt drăguțe pentru că le conectăm cu jucăriile și cu jocul în general. De aceea, continuăm să creăm mini versiuni ale jocurilor existente, pentru a le oferi o alură mai jucăușă. Un exemplu recent este THEA500 Mini, cea mai recentă mașină de jocuri care a fost lansată într-o versiune mini. Inspirată de Amiga 500, este plin cu 25 de jocuri Amiga, inclusiv Worms, The Chaos Engine, Another World și Simon The Sorcerer. Un joc foarte faimos, ruleta, încântă jucătorii din întreaga lume, iar mulți dintre ei aleg și varianta sa mini. Mini-ruleta este o variantă exotică și distractivă a ruletei, care are loc pe o roată mică. În loc să aibă 37 sau 38 de buzunare, ca o roată europeană sau americană, are doar 13. Lucrul bun despre versiunile mini ale jocurilor este că nu le înlocuiesc pe cele originale, ci doar ca o continuare. Astfel, fanilor li se oferă șansa de a accesa versiunea pe care o doresc online, prin câteva click-uri sau atingeri pe ecranul tactil.

E posibil ca obiectele minuscule, realizate cu grijă, să ne aducă bucurie și pentru că ne trezesc dorința de a ne juca. Psihologii Gary Sherman și Jonathan Haidt susțin că drăgălășenia declanșează nu doar un impuls de protecție, ci și un anume reflex, care încurajează distracția. Dorința de a intra în contact cu lucruri drăguțe provine din nevoia noastră de a socializa prin joacă, pe care o transferăm astfel către obiecte adorabile. Miniaturile ne fac să ne simțim puternici ca spectatori. Antropologul Claude Lévi-Strauss sugerează că obținem satisfacție din obiectele minuscule, deoarece le putem vedea și înțelege în întregime, ceea ce le face mai puțin amenințătoare. În esență, orașele mici, soldații de jucărie și seturile de ceai în miniatură ne fac să ne simțim ca niște zei… sau Godzillas.

Doar pentru că un obiect este mai mic, nu înseamnă că îi lipsesc detaliile. Miniaturale sunt compacte și trebuie să condenseze toate elementele vizuale complicate într-un spațiu minim, făcându-le extrem de atrăgătoare pentru simțurile noastre. Cercetările au arătat că ochiul uman este mai atras de zone sau obiecte care dețin cele mai multe informații.

Lucrurile mici sunt foarte ușor de manipulat. Le putem aranja sau chiar înlătura, în funcție de orice simțim sau ne dorim. Deci, pe măsură ce viețile noastre devin din ce în ce mai constrânse, obiectele în miniatură ne dau iluzia că încă deținem controlul asupra a ceva. Ele rămân manevrabile, chiar dacă totul în jurul nostru este zgomotos și ne alunecă printre degete. Ele oferă o formă relativ inofensivă de evadare, permițându-ne să ne jucăm și să creăm noi „realități”, care de obicei sunt foarte diferite de ceea ce trăim cu adevărat.