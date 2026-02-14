Dacia se retrage din rally-raid după sezonul 2026

Aşa cum sugerau zvonurile de câteva săptămâni, Dacia a disputat ultimul său Dakar în luna ianuarie a acestui an, potrivit news.ro.

Echipa Dacia Sandriders a confirmat pentru AUTOhebdo încetarea programului de rally-raid, la sfârşitul sezonului 2026, după Abu Dhabi Desert Challenge.

Dacia a participat la două ediţii ale Raliului Dakar, înregistrând un triumf în acest an cu echipa formată din Nasser Al-Attiyah şi Fabian Lurquin.

Confirmând o informaţie publicată şi pe site-ul Motorsport, o purtătoare de cuvânt a explicat că „iniţial, programul trebuia să se încheie după Dakar 2027, dar (Dacia) nu va mai participa, chiar dacă va lua parte la întregul Campionat de rally-raid (W2RC)” în 2026.

Asta înseamnă că Dacia Sandrider va participa la următoarele patru rally-raiduri din acest an: Portugalia în martie, Argentina în mai, Maroc în septembrie-octombrie şi ultima etapă la Abu Dhabi în noiembrie, potrivit Motorsport.

Anunţul a fost făcut în paralel cu cel al Alpine, un alt constructor al grupului Renault, care a confirmat retragerea din Campionatul Mondial de Anduranţă la sfârşitul anului 2026.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro