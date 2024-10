Curtea de Apel judecă vineri contestația împotriva arestării preventive a preotului Ionuț Pop

Curtea de Apel Cluj va judeca vineri, 1 noiembrie, la ora 12.30, contestația împotriva măsurii arestării preventive a preotului Ionuț Pop, fost vicar al Episcopiei Sălajului, acuzat de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Contactat de către redacție, avocatul preotului, Bogdan Ilea, ne-a declarat: „Sperăm că la Curtea de Apel Cluj argumentele noastre să fie auzite și să cântărească în decizia care se va lua. Principalul beneficiar al tuturor fondurilor de la Episcopia Sălajului și a sumelor retrase de la CAR a fost o altă persoana, care momentan este martor în dosar.

În legătură cu toate aceste aspecte, fostul vicar Pop Ionuț a făcut denunț la DNA încă din luna martie. Judecătorul de Drepturi și Libertăți de la Tribunalul Sălaj a fost surd la toate argumentele. Judecătorul scuză practic procurorul că nu cercetează mai sus și se susține ca nu au ce sa facă, deoarece Parchetul Sălaj nu e competent. Au ce sa facă: să decline dosarul la Cluj dacă nu sunt competenți după calitatea persoanei.

Episcopul Sălajului a construit casa arhiereasca fără știrea Patriarhiei, deoarece era construită pe numele său. Există dovezi directe și clare în acest sens. Acesta deține un număr de aproximativ 49 de imobile pe persoană fizică. Mai deține, de asemenea, alte imobile prin interpuși. A deținut pe persoana fizică mai multe autoturisme de lux: Mercedes CLS, Mercedes S classe, Audi.

Pop Ionuț a fost șantajat cu demiterea de la Episcopie și din parohia Sf. Nicolae, fiind bine știut că un preot fără parohie este în realitate șomer. Sunt și alți preoți dispuși să dea declarații despre ce se întâmplă, însă le este teama și nu au încredere, de aceea am cerut DNA Cluj sa preia dosarul spre instrumentare. Am spus că organele judiciare au fost induse în eroare. Parchetul Tribunalului Sălaj nu poate cerceta un ierarh, dar dacă vor sa se afle adevarul trebuie ca dosarul sa fie preluat la DNA Cluj. Am făcut solicitări în acest sens. Arestarea unui denunțător este un lucru fără precedent și extrem de periculos, deoarece dă un semnal greșit în societate.

Sperăm ca la Curtea de Apel Cluj să avem parte de o judecată obiectivă și preotul Pop Ionuț să fie cercetat în libertate.”

M. S.