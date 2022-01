Cum să prepari o cafea bună

Mulți dintre voi sunteți consumatori de cafea, dar câți știți să o preparați și să o beți corect? Arta de a face cafea ar putea să nu pară genul de subiect pe care v-ați așteptat să-l abordăm. Însă nu există niciun motiv pentru care să nu o facem.

Folosim cofeina ca instrument de productivitate și stil de viață. Mulți consumatori de cafea o folosesc pentru a se energiza dimineața, iar pentru unii este mai mult decât un simplu obicei de a bea o cafea.

Nu toată cafeaua este creată la fel. În funcție de cafeaua folosită și de modalitatea de a o produce, cafeaua poate fi mai gustoasă și mai aromată față de altele. Există, de asemenea, diferite sfaturi și trucuri pe care le puteți aplica pentru a obține mai multă cofeină din boabe de cafea și în ceașcă în timpul procesului de preparare.

Pentru cei ce consumă cafeaua pentru cofeină și energie, este bine de știut că un espresso are 51.33 miligrame de cofeină per uncie de băutură, în timp ce o cafea instant are doar 7.12 miligrame de cofeină. Din aceste motive, cafeaua espresso este foarte căutată și poate cea mai gustoasă dintre toate variantele de cafea existente.

Pentru a prepara o cafea bună, este foarte important să alegeți cafeaua boabe. Există două tipuri de boabe de cafea: arabica și robusta. Avantajele și dezavantajele fiecăruia pot fi rezumate cu ușurință.

Arabica are un gust mult mai bun, dar are un conținut de aproximativ 1% cofeină.

Robusta are gust mai puțin plăcut, dar are aproximativ 2% conținut de cofeină.

Evident, gusturile sunt subiective și nu intotdeauna ceea ce înseamnă o cafea bună vă și place. Și pentru că vorbim de cafea boabe, evident că trebuie să fie și o râșniță. O cafeaua proaspăt măcinată este net superioară față de una deja măcinată și vidată. Cel puțin din punct de vedere al aromelor, e o diferență substanțială.

Puteți opta pentru un espressor cu râșniță sau puteți opta pentru un filtru de cafea și o râșniță bună luată separat.

Espresso nu poate fi făcut fără o măcinare fină. Râșnițele ieftine nu pot macina suficient de bine. Nivelul de măcinare și nivelul presiunii de tamponare sunt cei doi factori care afectează în general timpul de turnare, care ar trebui să fie între 23 și 30 de secunde pentru un shot de espresso perfect.

Important este să vă stabiliți standardul în materie de cafea și pentru ce consumați această licoare magică. Dacă o faceți pentru cofeină, este foarte important să vă alegeți cafeaua cu conținut mare de cofeină, care să fie tratată corect mecanic și termic și astfel să aveți cantitea corectă de cofeină în ceașcă.

Prepararea espressoului este distractivă și, uneori, dificilă (în mod regulat, la început). Ceașca de cafea rezultată este mult mai mult o creație proprie decât cafeaua obișnuită preparată din cauza tuturor variabilelor implicate.

În concluzie, o cafea bună se obține din cafeaua boabe (Robusta sau Arabica) un espressor decent, de o râșniță de înaltă calitate și de multă voie bună.