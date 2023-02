Cum să luminezi grădina?

Cum sa luminezi cel mai bine lumina? Exista multe solutii elegante de iluminat de gradina pentru a ilumina mediul exterior si a-l transforma intr-un loc cald si primitor. Unele idei presupun mici interventii asupra structurilor, cum ar fi instalarea de lampi de perete pe pereti. Cu toate acestea, exista, de asemenea, loc pentru alternative mai simple si chiar mai rentabile, cum ar fi utilizarea unui sistem de iluminat solar pentru gradina.

Cum se pot folosi corect lampi stradale pentru exterior?

Stiati ca puteti pune lampi solare stradale si in gradina proprie? Este foarte usor si foarte simplu sa faceti asta si va trebui doar sa va asigurati ca le amplasati acolo unde trebuie. Cel mai bun loc este langa alee sau langa caile de acces, unde vor asigura o lumina foarte buna astfel incat circulatia prin gradina sa se realizeze mai simplu. Atunci cand cumperi lampile stradale recomandarea este sa incepi de la locul in care urmeaza sa pui lampile astfel incat sa stii unde sa le amplasezi si cate iti trebuie. Nu pune lampile foarte dese pentru ca vei obtura mult vizibilitatea. De asemenea, nu uita ca ai nevoie de lumina in punctele cheie, cum ar fi intrarile in casa sau portile. Alege de fiecare data lampile potrivite si bucura-te de avantajele pe care acestea ti le ofera pentru a scoate in evidenta gradina ta. Tine cont de faptul ca o lampa de gradina de buna calitate iti va fi de folos de fiecare data cand ai nevoie sa aduci lumina in zonele in care ai nevoie de ea.

Cum sa luminezi gradina pe buget?

Lampile LED sau lampi stradale, spoturile cu tehnologie LED, lampile solare reincarcabile, toate sunt solutii perfecte pentru iluminarea gradinii cu un buget redus. De fapt, folosind LED-uri veti economisi aproximativ 95% in comparatie cu becurile cu incandescenta, 90% in comparatie cu lampile cu halogen si 60% in comparatie cu becurile fluorescente.

Cele mai potrivite lumini pentru un efect scenic

Iluminatul corect al gradinii este important nu numai pentru a infrumuseta exteriorul casei, ci si pentru a asigura o siguranta adecvata in jurul casei. Lumina in gradina, fie ca este mica sau mare, va permite sa tineti sub control intregul spatiu exterior. Dar, in plus fata de iluminat pentru nevoi, puteti crea, de asemenea, iluminat de gradina pitoresc.

Reflectoare reglabile

Proiectoarele cu LED-uri va permit sa raspanditi o lumina punctiforma pentru a ilumina doar anumite portiuni de drum, pereti sau zone inflorite, cum ar fi straturile de flori, tufisurile etc. Acestea sunt in general lampi de dimensiuni mici sau medii care va permit sa va iluminati gradina in mod discret si fara sa va straluceasca.

Lumini incorporate in caile de acces

Iluminati caile pietonale cu lampi incorporate in caile de acces sau de-a lungul cailor de acces, chiar si in calea de acces la garaj. In acest fel, veti crea un decor atmosferic, pastrand in acelasi timp caracterul practic al vederii, chiar si in intuneric, a drumului sau a trotuarului pe care mergeti.