Sistemele de protecţie utilizate de noi pentru apărare aeriană şi antirachetă au fost concepute astfel încât, combinate cu capacităţile şi cooperarea internaţională, să ofere României o apărare robustă împotriva diferitelor tipuri de ameninţări aeriene şi balistice.

Principalele sisteme de protecţie utilizate de România pentru apărare aeriană şi antirachetă

1. Aegis Ashore

Tip: Sistem antirachetă terestru.

Locaţie: Baza militară Deveselu, România.

Scop: Interceptarea rachetelor balistice intermediare pentru a proteja teritoriul european al NATO împotriva atacurilor cu rachete balistice.

2. Patriot

Tip: Sistem de apărare aeriană şi antirachetă.

Rachete: PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3).

Scop: Interceptarea rachetelor balistice tactice, rachetelor de croazieră şi aeronavelor.

Locaţie: Diverse locaţii în România pentru acoperire strategică.

3. Hawk (MIM-23 Hawk)

Tip: Sistem de rachete sol-aer cu rază medie.

Scop: Apărarea împotriva aeronavelor şi rachetelor de croazieră.

Caracteristici: Modernizat şi actualizat pentru ameninţările moderne.

4. Sistemele de rachete sol-aer cu rază scurtă

-MANPADS (Man-Portable Air-Defense Systems):

Exemple: Strela şi Igla.

Scop: Apărarea aeriană la altitudini joase, portabil şi utilizat de infanterie.

Alte sisteme:

Diverse sisteme mobile şi semi-mobile pentru apărarea aeriană apropiată.

5. Sistemele de artilerie antiaeriană

Tip: Tunuri automate şi sisteme de apărare apropiată.

Scop: Apărarea împotriva atacurilor aeriene la altitudini joase şi medii.

Exemple: Tunuri de calibru mic şi mediu, utilizate pentru apărarea obiectivelor strategice.

6. Integrarea şi cooperarea NATO

Integrarea cu sistemele NATO:

România cooperează strâns cu aliaţii NATO pentru a integra sistemele naţionale în structura de apărare aeriană şi antirachetă a alianţei.

Beneficii: Acces la tehnologii avansate şi sprijin strategic din partea aliaţilor.

7. Sisteme de supraveghere şi avertizare timpurie

Radar şi senzori:

Utilizare de radare avansate şi sisteme de senzori pentru detectarea timpurie a ameninţărilor aeriene şi balistice.

Scop: Asigurarea unei reacţii rapide şi coordonate în cazul unui atac.

Sistemul Aegis Ashore de la Deveselu

1. Concepţie şi Dezvoltare

Dezvoltator: Sistemul Aegis Ashore a fost dezvoltat de Marina Statelor Unite ale Americii, în cooperare cu contractorul de apărare Lockheed Martin.

Tehnologie: Bazat pe tehnologia sistemului naval Aegis, adaptat pentru utilizarea terestră.

Rachete Utilizate: SM-3 (Standard Missile-3) Block IB şi, pe viitor, Block IIA.

Decizia: Deşi sistemul Aegis Ashore utilizează tehnologii avansate pentru detectarea şi interceptarea rachetelor balistice, el nu dispune de inteligenţă artificială autonomă pentru gândire strategică sau tactică. Deciziile critice sunt în continuare luate de operatori umani, asistate de algoritmi sofisticaţi şi capacităţi de calcul performante pentru a asigura o reacţie rapidă şi eficientă la ameninţări.

2. Istoria Sistemului

Origine: Aegis Ashore face parte din European Phased Adaptive Approach (EPAA), o strategie adoptată de Statele Unite în 2009 pentru a proteja Europa de ameninţările cu rachete balistice.

Dezvoltare: După instalarea iniţială pe navele de război ale SUA, tehnologia Aegis a fost adaptată pentru utilizarea pe uscat.

Aegis Ashore foloseşte sisteme de lansare verticală similare cu cele de pe navele echipate cu Aegis. Fiecare sistem VLS poate conţine multiple lansatoare.

Implementare în România: Baza de la Deveselu a fost selectată pentru găzduirea sistemului Aegis Ashore, iar construcţia şi instalarea sistemului au fost finalizate în 2015. Sistemul a devenit operaţional în mai 2016.

3. Frecvenţa de Reacţie

Frecvenţa Maximă: Sistemul Aegis Ashore este proiectat pentru a detecta, urmări şi intercepta multiple ţinte simultan. Deşi specificaţiile exacte privind frecvenţa maximă de reacţie nu sunt publicate din motive de securitate, sistemul poate gestiona mai multe lansări de interceptori SM-3 în succesiune rapidă pentru a contracara atacuri complexe. Deşi numărul exact nu este confirmat oficial, se estimează că baza Aegis Ashore de la Deveselu are un număr de cel puţin 24 de lansatoare VLS. Fiecare lansator poate găzdui un interceptor SM-3.

Costuri

Cost Total: Costul total al instalării şi operaţionalizării sistemului Aegis Ashore la Deveselu este estimat la aproximativ 800 de milioane de dolari americani.

Finanţare şi Întreţinere: Finanţarea a fost asigurată în principal de Statele Unite, în cadrul angajamentului său de a proteja aliaţii NATO.

Statele Unite: Costurile de dezvoltare, instalare şi întreţinere a sistemului Aegis Ashore la Deveselu sunt suportate în principal de către Statele Unite. Aceasta include costurile pentru infrastructura de bază, echipamente, radare, interceptori şi personal.

România: România contribuie prin asigurarea terenului, infrastructurii de bază şi suport logistic. De asemenea, România poate suporta costuri auxiliare legate de securitatea şi funcţionarea zilnică a bazei.

Cost per Interceptor SM-3: Aproximativ 12-15 milioane de dolari americani per rachetă SM-3. Acest cost poate varia în funcţie de versiunea rachetei (Block IB, Block IIA etc.) şi de contractele de achiziţie specificate.

Distribuţia Finanţarii

Achiziţie şi Înlocuire Interceptori: Achiziţia şi înlocuirea interceptoarelor SM-3 sunt finanţate de către Statele Unite, având în vedere că acestea sunt parte integrantă a angajamentului SUA faţă de apărarea NATO.

Costuri Operaţionale: Deşi costurile majore sunt suportate de Statele Unite, România poate contribui la costurile operaţionale zilnice, cum ar fi întreţinerea infrastructurii, serviciile de bază şi securitatea perimetrului.

4. Distribuţia Globală

-Număr de Sisteme Aegis Ashore în Lume: Până în prezent, există două sisteme Aegis Ashore operaţionale:

Deveselu, România: Primul site operaţional al sistemului în Europa, parte a EPAA Phase II.

Polonia: Un al doilea site este în construcţie în Redzikowo, Polonia, ca parte a EPAA Phase III, şi urmează să devină operaţional în viitorul apropiat.

5. Rol şi Importanţă

Protecţie Regională: Aegis Ashore este destinat să ofere protecţie împotriva rachetelor balistice care ameninţă teritoriul european al NATO, contribuind la stabilitatea şi securitatea regională.

Detecţie şi Interceptare: Sistemul utilizează radare puternice pentru detectarea şi urmărirea rachetelor balistice, iar rachetele SM-3 sunt concepute pentru a intercepta şi distruge aceste ameninţări în afara atmosferei.

Integrare NATO: Aegis Ashore este integrat în sistemul de apărare antirachetă al NATO, colaborând cu alte sisteme de apărare antirachetă din Europa şi Statele Unite pentru a oferi o apărare stratificată.

Concluzie

Sistemul Aegis Ashore de la Deveselu reprezintă un element esenţial al strategiei de apărare antirachetă a NATO în Europa, oferind protecţie împotriva ameninţărilor cu rachete balistice şi consolidând parteneriatul strategic dintre Statele Unite şi România.

