Cum alegi tipul de acuarele potrivit. Iată câteva sfaturi

Atunci cand alegeti acuarele pentru copii sunt mai multi factori ce trebuiesc luati in considerare pentru a le permite sa creeze cele mai frumoase desene, lucru ce ii va ajuta sa isi dezvolte capacitatile creative inca de la varste fragede si sa isi descopere noi talente artistice.

La prima interactiune desenul le permite celor mici sa isi exprime creativitatea fara a avea cunostinte sau experienta prealabila in acest sens, le ofera libertatea de a experimenta lucruri noi, diferite culori, iar acest mod este benefic pentru mai tarziu, deoarece incurajeaza exprimarea de sine.

In plus desenul in acuarele fie pe baza de apa sau tempera sprijina in dezvoltarea preciziei motricitatii fine, atunci cand utilizeaza o pensula si alte accesorii similare pentru activitate ce este esentiala in timpul dezvoltarii celor mici, deoarece vor avea un mai bun control asupra mainilor.

Este ideal ca inca de la varste fragede copii sa fie pusi in fata unei foi inconjurati de multe culori, acest proces de luare a propriilor decizii au influenta pozitiva asupra imbunatatirii abilitatilor de gandire ce vor fi extrem de utile odata cu cresterea in varsta.

Pentru a putea alege cele mai bune acuarele trebuie sa va ganditi in primul rand la siguranta ce intotdeauna are prioritate maxima, iar pretul nu trebuie sa fie un criteriu ce va influenteaza alegerile, in general contin pigmenti ce pot irita pielea sensibila, ca urmare se recomanda folosirea marcilor non-toxice, ce sunt special concepute.

Cate tipuri de acuarele exista ?

Exista mai multe modele ce sunt utilizate adesea chiar si in scoli sau gradinita tempera acuarele la bidon au o popularitate crescuta in randul copiilor, deoarece contin o cantitate foarte mare de culoare ce poate fi impartita impreuna cu ceilalti membrii ai grupei, in acest fel costurile cu aceste materiale vor fi unele mai scazute.

Acrilice, acesta este un mediu versatil ce se utilizeaza in special de profesionisti, ofera culori vibrante si opace, avand o putere de acoperire crescuta, sunt usor de amestecat pe o varietate mare de suprafete. Timpul de uscare este unul rapid, avand proprietati excelente de aderenta, acest cumul de avantaje le face prima alegere in randul pasionatilor.

Guasele : au la baza apa, iar datorita continutului ridicat de pigmenti ofera un aspect mat si catifelat, se foloseste in deosebi pentru ilustratii si lucrari caligrafice, aplicarea se poate face fie cu pensule sau bureti, precum se pot amesteca si cu alte medii ca cele prezentate mai sus avand timp similar de uscare, pentru a obtine ceva inedit.

Tempera : cea mai populara si veche vopsea, ce se utilizeaza de secole, iar evolutia acesteia este continua are la baza apa si este formata din pigmenti suspendati intr-un liant, culorile pe care le produce sunt unele vii, iar aplicarea se poate face pe orice tip de suprafata, de la lemn pana la hartia obijnuita. Aceasta versatilitate o face ideala pentru folosirea frecventa.

Acuarelele in ulei sunt un mediu ideal pentru artistii cu o experienta vasta ce cauta sa adauge originalitate operelor, avand un control mai mare asupra lor si o vitalitate de neegalat. Sunt concepute din pigmenti legati intr-un ulei de uscare, in general cel de in se foloseste fiind o varianta mai accesibila fata de cel de nuca. Permite amestecarea culorilor pe o paleta inainte de a le aplica, proprietatile de uscare lente pe care le poseda permit un o perioada mai mare pentru amestecare si stratificare, un plus de profunzime si textura lucrarilor ce sunt creeate.

La alegerea unui set de acuarele trebuie sa luati in calcul si termenii ce au fost expusi mai sus pentru o optiunea potrivita fie pentru dumneavoastra sau copilul dvs cele dispuse in carcasa din plastic sunt mai usor de transportat de catre cei mici si sunt dispuse in forme rotunde, usor dispersabile la contactul cu apa, singurul dezavantaj il reprezinta culorile mai putin pronuntate fata de cele la tub deoarece contin o concentratie mai mica de pulbere de culoare.

Este esential sa cumparati culorile potrivite pentru a-i ajuta pe copii sa realizeze desene expresive si frumoasa, indiferent daca optati pentru acuarele sau borcane de tempera, este important sa urmati cateva caracteristici, rezistenta la lumina, transparenta, cu putina experienta si practica puteti gasi intotdeauna produsele ideale pentru stilul artistic ales.

In concluzie activitatile regulate de desen au beneficii multiple pentru dezvoltare la orice varsta, de la stimularea creativitatii pana la imbunatatirea abilitatilor motrii fine si a capacitatilor de rezolvare logica a problemelor, sunt doar cateva din avantajele ce vin la pachet cu aceasta activitate.

Prin urmare parintii trebuie sa se asigure ca va exista mereu timp suficient alocat acestui tip de distractie ce este mai productiv decat statul in fata unui ecran, in rutina zilnica a copilului, astfel acesta poate creste snatos din toate punctele de vedere.